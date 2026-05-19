La inversión insignia de Northfield, Juno Corp., descubre metales magnéticos de tierras raras pesadas

Metales magnéticos de tierras raras pesadas en Vespa - Metales magnéticos de tierras raras pesadas en Ves

(Información remitida por la empresa firmante)

Amplía el sistema polimetálico de minerales críticos de Juno en Ring of Fire, Ontario

Canadá, 19 de mayo de 2026.- Northfield Capital Corporation ("Northfield" o la "Compañía") (TSXV:NFD.A) se complace en comentar el anuncio realizado hoy por Juno Corp. ("Juno") relativo al descubrimiento de mineralización de elementos de tierras raras pesadas ("HREE"), incluidos los metales magnéticos neodimio, praseodimio, disprosio y terbio, dentro del sistema de minerales críticos Vespa de Juno en Ring of Fire, Ontario (el "Anuncio de Juno"). Para consultar el texto completo del Anuncio de Juno, incluida la información técnica relacionada con el sondeo VES-26-025 y los resultados de ensayo asociados, consultar el comunicado de prensa de Juno de fecha 19 de mayo de 2026, disponible en www.junocorp.com.



Northfield posee aproximadamente una participación accionarial del 35 % en Juno, lo que convierte a Juno en una de las inversiones más significativas de la cartera de Northfield. El descubrimiento divulgado en el Anuncio de Juno amplía el perfil polimetálico de minerales críticos del sistema Vespa de Juno, del que anteriormente se había informado que albergaba mineralización de alta ley de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio.



Robert D. Cudney, fundador, presidente y director ejecutivo de Northfield, comentó: "El anuncio de hoy de Juno constituye una validación significativa de la tesis de inversión que Northfield ha estado desarrollando en torno a Ring of Fire. Los metales magnéticos de tierras raras pesadas se encuentran entre las materias primas más estratégicamente disputadas en la cadena de suministro global, y la identificación de estos metales en Vespa —junto con el hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de alta ley previamente descubiertos en el sistema Vespa— refuerza nuestra visión de que Juno representa una atractiva oportunidad canadiense en minerales críticos. La participación aproximada del 35 % de Northfield en Juno proporciona a nuestros accionistas exposición directa a esta oportunidad a medida que continúa desarrollándose".



Resumen del Anuncio de Juno

Tal y como divulgó Juno en el Anuncio de Juno, los elementos clave incluyen:



• Se ha identificado mineralización de elementos de tierras raras pesadas, incluidos los cuatro principales metales magnéticos —neodimio, praseodimio, disprosio y terbio—, así como itrio y otras tierras raras críticas, dentro del sistema de minerales críticos Vespa de Juno.



• El descubrimiento está alojado dentro del complejo mineral Vespa de Juno, con potencial para recuperar tierras raras como subproducto de la producción de hierro, titanio, vanadio, escandio y galio de Vespa, respaldando a Vespa como un sistema polimetálico de minerales críticos.



• Se están llevando a cabo trabajos adicionales de muestreo, ensayos y metalurgia como parte del programa de perforación Vespa 2026 de Juno, totalmente financiado.



Se advierte a los lectores de que lo anterior constituye únicamente un resumen. Consultar el texto completo del Anuncio de Juno y la información técnica subyacente referenciada en él para obtener todos los detalles.



Justificación estratégica de la inversión de Northfield en Juno

Northfield ha incrementado progresivamente su inversión en Juno durante los últimos 18 meses, incluido el cierre en abril de 2026 de acuerdos de compra de acciones que elevaron la participación de Northfield en Juno desde aproximadamente el 23,7 % hasta aproximadamente el 34,7 %. La inversión continuada de Northfield en Juno refleja la visión de la dirección de que una convergencia de factores está creando una atractiva oportunidad a largo plazo en Ring of Fire, Ontario:



• Impulso exploratorio – La campaña de exploración 2026 de Juno consiste en un programa de perforación de 20 millones de dólares y 100 sondeos, totalmente financiado, en dos descubrimientos a escala distrital: el distrito aurífero Big Thunder, que alberga los descubrimientos de oro de alta ley Pluto y North Edge, y el complejo de minerales críticos Vespa, donde la perforación de recursos avanza hacia una primera estimación de recursos minerales.



• Infraestructura gubernamental – Ontario ha comprometido más de 1.000 millones de dólares para infraestructuras viarias en Ring of Fire y está impulsando una nueva línea de transmisión Greenstone de 230 kilómetros mediante un modelo de asociación accionarial con comunidades de las Primeras Naciones. Estos compromisos, combinados con el acuerdo de cooperación Ontario-Canadá de diciembre de 2025 "One Project, One Process, One Decision" y la identificación por parte de la Oficina Federal de Grandes Proyectos de Ring of Fire como uno de los proyectos nacionales prioritarios de Canadá, han acortado materialmente el calendario previsto de desarrollo de Ring of Fire.



• Alineación con minerales críticos – La reciente inclusión por parte de Ontario del hierro y aluminio de alta pureza en su lista de minerales críticos, así como la inclusión en 2024 por parte del Gobierno de Canadá del hierro de alta pureza en la lista federal de minerales críticos, refuerzan la importancia estratégica del descubrimiento Vespa de Juno. La incorporación de metales magnéticos de tierras raras pesadas al sistema Vespa divulgada en el Anuncio de Juno fortalece aún más esta alineación, dado el papel estratégico de estos metales en las cadenas de suministro de defensa, aeroespacial, vehículos eléctricos y energías limpias.



Sobre Northfield

Northfield es una compañía canadiense cotizada de inversión y operaciones con profundas raíces en recursos, minería, aviación y marcas prémium de consumo. Fundada en 1981 por Robert D. Cudney, la compañía combina más de cuatro décadas de experiencia con estrategias orientadas al futuro para desbloquear oportunidades en toda su cartera diversificada. Northfield está dedicada a fomentar el crecimiento y la innovación en empresas que impulsan la prosperidad económica en Canadá y en el extranjero. La inversión insignia de la compañía, Juno Corp., es el mayor titular de concesiones mineras y el explorador más activo de Ring of Fire. True North Airways, la filial de aviación propiedad íntegra de la compañía, proporciona servicios de vuelos chárter, carga y logística de exploración en todo Canadá y está expandiéndose internacionalmente a través de CNA Aviation Corp. en Centroamérica.



Para más información, visitar www.northfieldcapital.com.

Contacto

Nombre contacto: Robert D. Cudney

Descripción contacto: Fundador, presidente y CEO de Northfield

Teléfono de contacto: (416) 628-5901