Los inversores en bonos 144A de Volkswagen podrían tener derecho a recibir un pago de la SEC

(Información remitida por la empresa firmante)

- Los inversores en bonos 144A de Volkswagen Group of America Finance, LLC podrían tener derecho a recibir un pago proveniente de un fondo de distribución de la SEC

SAN FRANCISCO, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Se emite la siguiente declaración en relación con el Fondo de Distribución de VW.

FONDO DE DISTRIBUCIÓN VW

AVISO DE RESUMEN DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos autorizó este aviso.

Esto no constituye una solicitud por parte de un abogado.

¿Quién reúne los requisitos para participar en el fondo de distribución?

Si usted compró o adquirió de otro modo bonos 144A emitidos por Volkswagen Group of America Finance, LLC (VWGoAF) en la oferta del 20 de noviembre de 2014 y/o en la oferta del 22 de mayo de 2015 (denominados colectivamente los Valores) durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2014 y el 18 de septiembre de 2015 (el Período Relevante), y sufrió pérdidas debido a la conducta indebida alegada en la demanda, es posible que tenga derecho a recibir un pago del Fondo de Distribución de VW (VW Distribution Fund).

Los demandados pagaron un total de 48.750.000 dólares al Fondo de Distribución.

La administración del Fondo de Distribución se rige por el Plan elaborado por la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) y aprobado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California el 3 de septiembre de 2026. Una copia del Plan, que incluye una descripción de los requisitos de elegibilidad y otras condiciones de participación, se encuentra disponible en www.VWDistributionFund.com.

Cálculo de los pagos de distribución

La pérdida reconocida de cada reclamante elegible se determina mediante los cálculos descritos en el Plan de Asignación (Anexo A del Plan de Distribución). Si el Fondo Neto Disponible para Distribución es inferior a la suma de las pérdidas reconocidas de todos los reclamantes elegibles, el importe de la distribución para cada reclamante elegible será igual a su porcentaje a prorrata del Fondo Neto Disponible para Distribución. Si existen fondos suficientes, un reclamante elegible podrá recibir el importe de su pérdida reconocida, menos cualquier recuperación previa, más los intereses razonables que correspondan. Si el importe de la distribución para un reclamante elegible es inferior al importe mínimo de distribución de 250,00 dólares, dicho reclamante será considerado no elegible para recibir un pago de distribución.

Cómo participar

Si considera que puede ser un reclamante elegible y desea participar, presente su formulario de reclamación a través del portal de presentación en línea disponible en www.VWDistributionFund.com, o bien envíe por correo postal un formulario de reclamación en papel debidamente cumplimentado, con una fecha de matasellos no posterior a la fecha límite para la presentación de reclamaciones. Al presentar un formulario de reclamación, deberá incluir también la documentación justificativa pertinente que confirme sus transacciones y tenencias de los valores, tal como se define en el Plan.

Fecha límite para la presentación de reclamaciones: 26 de febrero de 2027, 11:59 p. m. (hora del Pacífico) Sitio web : www.VWDistributionFund.com E-mail : Info@VWDistributionFund.com Tel : 1-888-830-4646 Dirección : VW Distribution Fund c/o KCC Class Action Services Distribution Agent P.O. Box 301170 Los Angeles, CA 90030-1170

¿Preguntas?

Este aviso ofrece únicamente información resumida sobre el VW Distribution Fund. Le recomendamos encarecidamente que consulte la totalidad de la información y la documentación disponibles en www.VWDistributionFund.com.

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