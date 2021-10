Los inversores del tren de alta velocidad de Texas crean una empresa para el desarrollo de la estación

Con las aprobaciones y permisos de la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) del Departamento de Transporte de EE.UU. y del Estado de Texas, el desarrollo de la terminal es el siguiente paso

DALLAS, 13 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Los inversores del tren de alta velocidad de Texas han anunciado hoy su intención de formar una entidad que desarrollará estaciones de tren en Dallas, Houston y el condado de Grimes, cerca de College Station, donde se ubicarán las terminales de la línea de alta velocidad permitidas. La entidad se denominará Texas High-Speed Rail Station Development Corporation, "SDC". Esta entidad es propiedad independiente de un consorcio de inversores de Texas y está separada de Texas Central.

Cadiz Riverfront Holdings y Cadiz Development Houston LLC formarán SDC y estará dirigido por John Kleinheinz y Jack Matthews. El grupo posee aproximadamente 52 acres en el barrio de Cedars, al sur del centro de Dallas; aproximadamente 45 acres en Houston, antes conocido como Northwest Mall, y aproximadamente 59 acres en el condado de Grimes, cerca de College Station. Las parcelas de este grupo incluyen los emplazamientos de las futuras estaciones del tren de alta velocidad de Texas, aprobadas por las autoridades federales y estatales, y las superficies urbanizables de los alrededores.

Muy pocas inversiones mueven medidas de rendimiento de esta magnitud y en tantos ámbitos políticos independientes. El tren de alta velocidad totalmente eléctrico dará lugar a estos beneficios proyectados para 2050:

Uso de menos terreno: 28 veces menos terreno que una autopista similar, 17 acres/milla frente a 468 acres/milla.

menos terreno: 28 veces menos terreno que una autopista similar, 17 acres/milla frente a 468 acres/milla. Salvando vidas: 10.000 millones de pasajeros sin un solo accidente operativo o víctima mortal en más de 57 años frente a la I-45, la autopista con mayor número de víctimas mortales por milla de América.

Reducción de las emisiones de CO2: 8 veces menos emisiones de CO2 por asiento frente al avión.

Reducción del total de gases de efecto invernadero: 4,5 millones de toneladas en 2050 frente al tráfico aéreo y automovilístico actual.

Reducción de la congestión: 86 millones de coches eliminados de la I-45, más de 12.500 al día, en el primer año.

"Nuestro proyecto de tren de alta velocidad que conecta Dallas y Houston será tan transformador para Texas como lo fue el aeropuerto de DFW para la región cuando se inauguró en 1973", dijo John Kleinheinz, inversor. "Texas Central será el modelo de ferrocarril de alta velocidad a nivel nacional, una solución de transporte eficiente desde el punto de vista medioambiental. Con la puesta en marcha de este primer proyecto ferroviario de alta velocidad, Texas está en condiciones de liderar los debates sobre una estrategia ferroviaria nacional con las partes interesadas locales y federales."

"Texas Central está avanzando hacia un consenso sobre cómo financiar su despliegue tecnológico a lo largo del corredor Dallas/Houston. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón tienen un excelente historial de colaboración a largo plazo en proyectos estratégicos y somos optimistas de que llegarán a un entendimiento mutuamente beneficioso. Estos activos de la estación serán una parte integral del sistema cuando se finalice la financiación del sistema Tokaido Shinkansen. Si no se puede llegar a una solución que incluya el sistema Shinkansen, nuestros emplazamientos de estación se utilizarán para asegurar que el ferrocarril de alta velocidad llegue a Texas y se integre con el resto de la nación, utilizando la mejor tecnología ofrecida", continuó Kleinheinz.

"Hemos invertido mucho tiempo y energía para avanzar en el ferrocarril de alta velocidad entre Dallas y Houston y el condado de Grimes, cerca de College Station, y no tenemos intención de dejar pasar esta oportunidad para el pueblo de Texas", dijo Jack Matthews, promotor e inversor. "Para mantener este impulso positivo, iniciaremos conversaciones con varias terceras partes que tienen experiencia exitosa con el ferrocarril de alta velocidad."

ACERCA DE TEXAS HIGH-SPEED RAIL STATION DEVELOPMENT CORPORATION (SDC)SDC desarrollará las parcelas de terreno propiedad de Cadiz Riverfront Holdings y Cadiz Development Houston LLC, que incluyen los emplazamientos de las futuras estaciones del tren de alta velocidad de Texas, tal y como han sido aprobadas por las autoridades federales y estatales, y las superficies urbanizables circundantes. SDC se encargará de la planificación, el diseño, el desarrollo, la construcción, la mejora, la puesta en servicio, la explotación, el mantenimiento y la financiación de las terminales, los emplazamientos de las estaciones, las superficies de los andenes y la zona de circulación. SDC se comprometerá con los organismos gubernamentales estatales, locales y federales y con las empresas privadas que deseen llevar el tren de alta velocidad a Texas.

NOTA: Texas Central es la empresa que se encarga del desarrollo, el diseño, la construcción, la financiación y la explotación de la innovadora línea de tren de pasajeros de alta velocidad, totalmente eléctrica, construida sobre el sistema Tokaido Shinkansen, que conectará la cuarta y la quinta economías del país, el norte de Texas y el Gran Houston, en menos de 90 minutos, con una parada en el valle de Brazos. Entre los interesados y socios de Texas Central se encuentran Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The Shinkansen United Group (compuesto por Japan Railway Corporation (JRC), Hitachi Ltd (6501 JT), Toshiba Corp (6502 JP), NEC Corp (6701 JT) y Mitsubishi Heavy Industries (7011 JT)), WeBuild S.P.A. (WBD IM), RENFE, Bechtel y Kiewit.