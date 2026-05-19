Cómo invertir en el mercado inmobiliario sin comprar propiedades - Kalima AM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de mayo de 2026. - Nuevos vehículos de inversión como Kalima permiten acceder a estrategias inmobiliarias en España sin asumir la gestión directa de los inmuebles.

El mercado inmobiliario en España está atravesando una transformación estructural.

Más allá de los titulares sobre precios de la vivienda, tipos de interés o acceso al alquiler, lo que realmente está cambiando es la forma de invertir en el mercado inmobiliario.

Hoy, la pregunta ya no es solo qué activo comprar, sino cómo acceder a oportunidades de inversión inmobiliaria de forma eficiente, diversificada y gestionada profesionalmente.

Un mercado inmobiliario más complejo… y con nuevas oportunidades

Durante más de una década, el mercado español estuvo marcado por la absorción de activos problemáticos tras la crisis financiera. Fondos internacionales y grandes inversores lideraron la compra de carteras de activos inmobiliarios con descuento, especialmente en segmentos como:

Non-Performing Loans (NPLs)

Activos adjudicados (REOs)

Carteras inmobiliarias procedentes de entidades financieras

Hoy, ese ciclo ha evolucionado.

El volumen de grandes operaciones ha disminuido, pero sigue existiendo un universo de oportunidades en segmentos menos accesibles, como:

inversión en activos inmobiliarios complejos

oportunidades inmobiliarias fuera del mercado tradicional

inversión inmobiliaria en situaciones especiales

Estas oportunidades comparten un denominador común: requieren gestión activa, conocimiento técnico y capacidad de ejecución.

La nuevalógica: invertir en estrategias, no solo en propiedades

El modelo tradicional de invertir en vivienda para alquilar o esperar revalorización está dando paso a un enfoque más sofisticado:

acceso a estrategias de inversión inmobiliaria

participación en carteras diversificadas

exposición a activos gestionados profesionalmente

En este nuevo contexto, el valor no depende únicamente del mercado, sino de la capacidad de identificar oportunidades, gestionar riesgos y ejecutar procesos complejos.

Kalima Asset Management (Kalima AM): gestión activa en el mercado inmobiliario español

Kalima Asset Management (Kalima AM) se posiciona dentro de este nuevo paradigma como una firma especializada en inversión inmobiliaria en España basada en gestión activa.

Su enfoque se centra en activos con incidencias jurídico-posesorias complejas, donde el precio de entrada refleja ineficiencias que pueden ser gestionadas.

El modelo operativo de Kalima AM abarca todo el ciclo de inversión:

identificación de oportunidades inmobiliarias fuera del circuito tradicional

regularización de activos

rehabilitación y reposicionamiento

comercialización y salida

Este enfoque permite transformar activos con fricción en oportunidades con valor de mercado, generando rentabilidad a través de la ejecución, no solo del ciclo.

La lógica es clara: la rentabilidad no reside únicamente en el activo, sino en cómo se gestiona.

Además de su enfoque operativo, Kalima AM cuenta con un track record consolidado en el mercado inmobiliario español:

18 proyectos gestionados

166 activos residenciales

Más de 21 millones de euros en valor de mercado gestionado

Este historial refleja la capacidad de la firma para ejecutar estrategias en entornos complejos, donde el valor no es evidente a primera vista, sino que se construye a través de la gestión.

Sin embargo, este tipo de estrategias ha estado históricamente limitado a inversores institucionales o a perfiles con alta capacidad de inversión, debido a tickets de entrada elevados y a la complejidad operativa asociada.

Para resolver esta barrera de acceso, se estructura RESI ETI como vehículo de inversión cotizado.

A partir de la experiencia y la capacidad de ejecución de Kalima AM, se estructura un vehículo que permite trasladar esta estrategia al inversor final en un formato más accesible, eliminando la necesidad de adquirir un inmueble directamente o de asumir tickets de entrada elevados, como los habituales en fondos de inversión tradicionales.

De este modo, RESI ETI nace como la materialización de la estrategia de Kalima AM en un formato cotizado, diseñado para facilitar el acceso a un espectro más amplio de inversores, incluyendo perfiles retail, mediante una estructura transparente, estandarizada y accesible a través de mercado.

RESI ETI: acceso estructurado a inversión inmobiliaria cotizada

RESI ETI actúa como el vehículo que permite materializar ese acceso en un formato estructurado y operativo.

Es un instrumento cotizado en bolsa (ETI: Exchange-Traded Instrument) que permite acceder a la estrategia inmobiliaria de Kalima AM, en un formato estructurado y transparente.

A través de RESI ETI:

la estrategia se empaqueta en un vehículo financiero

tiene ISIN propio (FR001400SZ45)

el instrumento cotiza en mercado

puede adquirirse a través de Portfolio Stock Exchange

su valor se actualiza en función del NAV (Net Asset Value) de la estrategia subyacente

Además, el vehículo establece un valor nominal mínimo de 1.000 euros, facilitando el acceso a este tipo de estrategias a un espectro más amplio de inversores.

En términos de comportamiento histórico, RESI ETI ha registrado rentabilidades superiores al 20% en 2025. Si bien las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros, este comportamiento refleja la capacidad del modelo para generar valor a través de la gestión activa y la ejecución sobre activos con potencial de transformación.

Este formato traslada la inversión inmobiliaria a un instrumento cotizado, permitiendo acceder a una estrategia gestionada sin necesidad de adquirir propiedades directamente.

De la propiedad al acceso: el cambio de paradigma en inversión inmobiliaria

El inversor actual busca diversificación, liquidez, transparencia y acceso a estrategias profesionales.

En este contexto, modelos como RESI ETI representan una transición clara:

de comprar un activo a acceder a una estrategia

de gestionar individualmente a delegar en expertos

de inversión directa a inversión inmobiliaria cotizada

Este cambio no responde únicamente a una evolución del producto, sino a una transformación más profunda en la forma en la que se entiende la inversión inmobiliaria.

Durante años, el acceso fue el principal desafío. Hoy, ese acceso comienza a resolverse.

La diferencia pasa a estar en otro punto: la capacidad de evaluar qué estrategias resultan viables dentro del entorno actual de mercado.

En este entorno, no todas las oportunidades son equivalentes, ni todas las estructuras permiten capturar valor de la misma forma.

Por ello, el foco se desplaza desde el “qué” hacia el “cómo”:

cómo se construye la exposición,

cómo se gestiona el riesgo,

y cómo se ejecuta la estrategia a lo largo del tiempo.

Es precisamente en este cambio donde se redefine la inversión inmobiliaria moderna.

Accede a oportunidades de inversión inmobiliaria

Kalima AM ya ha demostrado su capacidad de ejecución en este tipo de estrategias, mientras que RESI ETI representa el canal que permite trasladar ese modelo al inversor final dentro de una estructura de mercado.

Aquellos inversores interesados en este tipo de estrategias pueden registrarse en kalima.es; el equipo de Kalima Asset Management se pondrá en contacto para ofrecer información detallada sobre el funcionamiento del vehículo.

Asimismo, se celebrará el próximo webinar:

“Cómo invertir en el mercado inmobiliario sin comprar un piso”

21 de mayo

18:00 (hora España)

Webinar gratuito moderado por Rankia

En esta sesión se analizará el contexto actual del mercado inmobiliario, el papel de los activos en situaciones especiales y cómo vehículos cotizados como RESI ETI permiten acceder a estrategias inmobiliarias profesionalizadas.

La inscripción puede realizarse a través del siguiente enlace:

Invertir con estructura es invertir con criterio.

DATOS PÚBLICOS:

(Información remitida por la empresa firmante)

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