Invertir con visión: las ventajas de operar Futuros y Opciones con AvaTrade

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 05 de junio 2025.-

En el entorno actual, que exige agilidad, diversificación y control del riesgo, los Futuros y Opciones se han convertido en instrumentos clave para inversores, facilitando cobertura, ingresos y acceso a oportunidades globales desde plataformas profesionales

¿Por qué operar con Futuros y Opciones?

Los Futuros y las Opciones se han consolidado como herramientas clave para los inversores modernos.



1. Gestión del riesgo y cobertura

Los Futuros y las Opciones permiten proteger las inversiones frente a movimientos adversos del mercado. Son aliados estratégicos frente a la volatilidad en activos como divisas, materias primas, índices bursátiles o criptomonedas.



2. Acceso a mercados globales con apalancamiento

Estos instrumentos permiten controlar grandes volúmenes con una inversión inicial reducida. Aunque aumentan el potencial de rentabilidad, también exigen una gestión rigurosa del riesgo.



3. Estrategias más sofisticadas y personalizadas

Los derivados amplían el abanico de estrategias disponibles: especulación direccional, arbitraje, cobertura, ingresos por primas en opciones, etc. Las opciones, en especial, ofrecen flexibilidad para ajustar el riesgo y beneficio esperado.



4. Alta liquidez y operativa profesional

Los futuros se negocian en mercados organizados con gran volumen. Las opciones, por su parte, están cada vez más accesibles para el inversor minorista gracias a plataformas intuitivas y herramientas de análisis.



¿Por qué los Futuros está ganando protagonismo?

Los futuros son contratos financieros que permiten fijar hoy el precio de compra o venta de un activo, para ejecutarse en una fecha futura. Este mecanismo permite obtener rentabilidad tanto en mercados alcistas como bajistas, y destacan por su transparencia, liquidez y cobertura.



Las Opciones. Control total del riesgo

A diferencia de los futuros, las opciones dan derecho, pero no obligación, a comprar o vender un activo a un precio concreto antes de una fecha límite. Esto permite construir estrategias más flexibles y adaptadas al perfil de cada inversor. Ambas permiten trabajar con un nivel de riesgo controlado, definir límites desde el inicio y aprovechar oportunidades con una exposición más ajustada.



La propuesta de valor de AvaTrade



• Futuros. AvaTrade opera con proveedores líderes como CME Group y Eurex, lo que garantiza acceso directo a mercados globales (índices, petróleo, oro, bitcoin, bonos, etc.) con comisiones competitivas y plataformas de última generación como MetaTrader 5, TradingView y CQG.



• Opciones. Avatrade ofrece 2 tipos de opciones, las comúnmente llamadas opciones vanilla y las opciones barrera o Knockout, que se ejecutan automáticamente si se alcanza un nivel de precio determinado "stop loss garantizado". Estos productos ofrecen una versatilidad mayor a la hora de trabajar con los riesgos de mercado.



En AvaTrade es posible empezar a operar con futuros y opciones desde solo 100 €, accediendo a una amplia gama de activos que incluyen índices bursátiles, energía, materias primas, divisas, bonos, criptomonedas y más. Para los futuros, este bróker ofrece una ventaja exclusiva: hasta 100 operaciones sin comisiones para nuevos clientes, reembolsando automáticamente las comisiones tras cada operación.



La compañía está especializada en el trading online de futuros y opciones sobre Forex, materias primas, bonos, criptomonedas e índices. Regulado en 9 países y 5 continentes, y con más de 300.000 traders en todo el mundo, AvaTrade opera bajo entidades reconocidas como la CNMV en España, el Banco Central de Irlanda o la FSA de Japón.





Emisor: AvaTrade

Nombre contacto: Sheridan Comunicación

Descripción contacto: SHERIDAN CREATIVE S.L

Teléfono de contacto: 915350068