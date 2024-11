Invest in Bogota inicia agenda de trabajo en la Web Summit de Portugal en busca de inversionistas

Invest in Bogota - Invest in Bogota

Se espera que el evento reúna a más de 3.000 empresas de más de 160 países y con más de 1.000 inversores

Lisboa, 13 de noviembre de 2024.- El Web Summit, uno de los congresos de tecnología más importantes del mundo, comienza este lunes en Lisboa, Portugal. Invest in Bogota, agencia de promoción de inversiones, participará en el evento para mostrar las oportunidades de negocio que tiene la ciudad en el campo de las tecnologías de la información.



Durante el evento se espera reunir a más de 3.000 empresas de 160 países y más de 1.000 inversores, con una asistencia que podría superar las 70.000 personas, según cifras de los organizadores.



Invest in Bogota, a través de la Gerencia de Promoción de Inversiones de la entidad, buscará conectar empresas, startups e inversionistas disruptivos, innovadores y destacados en la industria, para que consideren a Bogotá como destino de inversión y negocios en América Latina.



Cabe destacar que en los últimos años, Bogotá se ha posicionado como una plataforma nearshore para atender mercados cercanos, como América Latina y Norteamérica, y ahora el objetivo es ampliar esta visión a otros mercados, como Europa.



El desarrollo de software se ha convertido en una fortaleza para una ciudad como Bogotá, cuya economía se basa en la prestación de servicios de vanguardia y que aspira a fortalecerse cada vez más.



Es así como el recurso humano capacitado, el ecosistema institucional para la economía digital, así como una buena infraestructura de soporte para la operación, han generado el ambiente propicio para que reconocidas empresas extranjeras como Amazon, Amadeus, Globant, Oracle, IBM, y Endava, entre muchas otras, hayan escogido a la capital de Colombia como destino de inversión en TI.



Sobre Invest in Bogota

Invest in Bogota es la agencia de promoción de inversión relevante, atrayendo eventos y reuniones de clase mundial y articulando el ecosistema de emprendimiento de alto impacto para Bogotá. Una iniciativa público-privada entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá.



Su propósito es contribuir al desarrollo socioeconómico, la competitividad y la calidad de vida de Bogotá-Región, posicionándola como el destino preferido para hacer negocios en América Latina. Durante seis años consecutivos, ha sido reconocida como una de las mejores entidades en su categoría en el mundo, y una de las cuatro mejores en Suramérica, Centroamérica y el Caribe, según la publicación internacional Site Selection en su informe anual Global Best to Invest Report.







