Investigación de ASUG sobre las migraciones de ERP a gran escala

-Una nueva investigación de ASUG identifica el código personalizado como el principal desafío para las migraciones de ERP a gran escala

BOSTON, 7 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Según ASUG 2023 Pulse of the SAP Customer Research, el principal desafío al que se enfrentan los clientes es cómo corregir el código personalizado en sus sistemas ERP.

Para los clientes de SAP, esto significa que la relevancia de smartShift y sus soluciones ha aumentado exponencialmente. smartShift tiene 14 patentes y un conjunto de soluciones únicas e integrales impulsadas por IA diseñadas específicamente para la corrección de códigos personalizados. Con smartShift, los clientes pueden realizar sus cambios de ECC a S/4HANA de forma rápida y segura.

Los hallazgos de la investigación de ASUG se resumieron en un artículo de Diginomica de noviembre. Este extracto presenta la conclusión clave: "Demasiadas personalizaciones dentro de instancias antiguas es el factor de riesgo número uno que experimentan las organizaciones al migrar."

"Queremos que los clientes de SAP sepan que existe una solución automatizada integral para el "problema del código personalizado" y que smartShift la tiene. De hecho, muchos de los integradores de sistemas y clientes de SAP más grandes del mundo han depositado su confianza en smartShift cuando hicieron su transición a S/4. Cada vez, les hemos entregado una solución basada en software con coste fijo y tiempo fijo garantizado", dijo Derek Oats, consejero delegado de smartShift.

Los viajes de migración a S/4HANA son fundamentales para las organizaciones. Ocurren una vez por generación y, como resultado, las empresas deben planificar sus movimientos cuidadosamente. No quieren interrupciones en los negocios; no quieren gastar de más y quieren que todo funcione desde el primer día. Son decisiones que no se toman impulsivamente.

Vyom Gupta, presidente de smartShift añadió, "Las actualizaciones de ERP a gran escala son un desafío. Reconocemos la importancia de proporcionar a los clientes una experiencia de migración perfecta. Nuestras soluciones no sólo aceleran el proceso y mitigan los riesgos, sino que también ofrecen una garantía de resultados de calidad, entregados dentro de un cronograma definido y a un precio fijo".

El enfoque innovador de smartShift utiliza soluciones patentadas impulsadas por IA para ofrecer código seguro, estable y optimizado en cuestión de semanas, una reducción significativa en comparación con los enfoques convencionales que a menudo necesitan meses. smartShift se ha convertido en un socio confiable para los clientes de SAP.

Acerca de smartShift:smartShift es líder mundial en migración y optimización de códigos personalizados de SAP y ofrece soluciones impulsadas por IA que entregan código seguro, estable y optimizado en cuestión de semanas. Con un historial de modernización de más de 3.300 sistemas SAP y conversión de más de 3 mil millones de líneas de código, muchos de los clientes de SAP más grandes del mundo confían en smartShift. Para más información, visite www.smartShift.com.

