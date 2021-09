La investigación clínica de MC2 Therapeutics se presentará en cuatro pósters en EADV 2021

-La investigación clínica de MC2 Therapeutics se presentará en cuatro pósters en el congreso de la European Academy of Dermatology and Venereology - EADV 2021

Póster # P1447: Un análisis conjunto de ensayos aleatorios, controlados y de fase 3 que investigan la eficacia y seguridad de una nueva crema de dosis fija de calcipotriol y dipropionato de betametasona para el tratamiento tópico de la psoriasis en placas

Póster # P1445: El análisis combinado de dos ensayos de fase 3, uno frente al otro, demuestra que la crema de calcipotriol y dipropionato de betametasona mejora los resultados comunicados por los pacientes en comparación con el gel o la suspensión tópica para el tratamiento de la psoriasis en placas

Póster # P1382: Calidad de vida y satisfacción con el tratamiento: una comparación indirecta de la crema de calcipotriol y dipropionato de betametasona frente a la espuma en el tratamiento de la psoriasis vulgar

Póster # P1388: La crema de calcipotriol y dipropionato de betametasona demuestra una mejora rápida y clínicamente significativa del picor asociado a la psoriasis en placas

COPENHAGUE, Dinamarca, 29 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La investigación clínica llevada a cabo por MC2 Therapeutics, una empresa farmacéutica danesa en fase comercial que desarrolla un nuevo estándar dentro de las terapias para las afecciones autoinmunes e inflamatorias crónicas, se presentará en cuatro pósteres en el congreso de la European Academy of Dermatology and Venereology - EADV 2021 - que se celebra virtualmente del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2021.

A principios de este año, MC2 Therapeutics se asoció con Almirall S.A. (ALM), una empresa biofarmacéutica mundial, concediendo a Almirall los derechos exclusivos en Europa para comercializar Wynzora® Crema (50 µg/g de calcipotriol y 0,5 mg/g de betametasona como dipropionato).

Wynzora® Crema (50 µg/g de calcipotriol y 0,5 mg/g de betametasona como dipropionato) está aprobado en Europa mediante un procedimiento descentralizado para el tratamiento de la psoriasis vulgar de leve a moderada en adultos, incluida la psoriasis del cuero cabelludo.

"Estamos encantados de presentar nuevos datos de investigación clínica a la comunidad dermatológica europea en la EADV 2021. Compartir los datos clínicos y continuar con el desarrollo de nuestra interesante cartera de productos forma parte de nuestro compromiso de abordar las necesidades no cubiertas de las personas que viven con enfermedades inflamatorias crónicas", afirmó el Dr. Morten Praestegaard, director de operaciones de MC2 Therapeutics.

Acerca de la psoriasis vulgar

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, común y no contagiosa, que no tiene una causa clara ni cura. El impacto negativo de la psoriasis en la vida de las personas puede ser inmenso, ya que afecta al aspecto de la piel con placas rojas y escamosas. La psoriasis afecta a personas de todas las edades y en todos los países. La prevalencia de la psoriasis en Europa es de aproximadamente el 3% de la población1,2, lo que convierte a la psoriasis en un grave problema de salud con más de 100 millones de personas afectadas en todo el mundo.3 Los brotes de psoriasis pueden ser impredecibles y son comunes las comorbilidades importantes, como la artritis, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, la enfermedad inflamatoria intestinal y la depresión. 3

Acerca del tratamiento tópico de la psoriasis vulgar de leve a moderada en adultos

La combinación de 50 µg/g de calcipotriol y 0,5 mg/g de betametasona como dipropionato es un tratamiento tópico bien establecido para la psoriasis de leve a moderada en adultos. Una formulación en crema acuosa de calcipotriol y dipropionato de betametasona, basada en la tecnología PAD™ patentada, permite una entrega favorable de los ingredientes activos al tejido objetivo. Wynzora® Crema también fue aprobado en Estados Unidos por la FDA en julio de 2020 y se lanzó en ese mercado. 4

Acerca de MC2 Therapeutics

MC2 Therapeutics es una empresa farmacéutica privada en fase comercial comprometida con el liderazgo en tópicos y tratamientos para enfermedades autoinmunes e inflamatorias crónicas. Nuestro objetivo es desarrollar y avanzar en las mejores o primeras terapias de su clase mediante la comprensión de la fisiopatología y la investigación de nuevos compuestos. Nuestro objetivo es minimizar la carga de la enfermedad para las personas que viven con enfermedades inflamatorias o autoinmunes, abordando importantes necesidades no cubiertas. Gracias a nuestra tecnología patentada PAD™, estamos introduciendo un nuevo estándar de tratamiento tópico en beneficio de los enfermos de psoriasis, de la comunidad sanitaria y de la sociedad. Nuestra innovadora cartera de productos está compuesta por fármacos candidatos para CKD-ap (prurito urémico), liquen escleroso, síndrome del ojo seco de Sjögren y dermatitis atópica.

