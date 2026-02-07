Investigación e innovación europeas: el Politécnico de Milán inaugura una oficina en Bruselas

(Información remitida por la empresa firmante)

En el Parlamento Europeo, presentación de la Oficina de Enlace de Bruselas: una estrategia para el periodo posterior al NRRP y el futuro de los programas de la UE

MILÁN, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El Politécnico de Milán ha inaugurado oficialmente la Oficina de Enlace de Bruselas, la nueva oficina de la Universidad dedicada a la comunicación con las instituciones de la UE y a proporcionar apoyo estratégico para la participación en los programas de investigación e innovación de la UE.

El papel y las actividades de la Oficina de Enlace se presentaron en Bruselas, en el Parlamento Europeo, durante el evento "Del Conocimiento al Impacto: Investigación e Innovación en Colaboración con la Sociedad y la Industria", que reunió a representantes de instituciones europeas, investigadores, profesores universitarios y otros impulsores de la innovación. La reunión brindó la oportunidad de ilustrar la visión con la que el Politécnico pretende estructurar su presencia continua en Bruselas para ser más visible y eficaz.

Con la conclusión gradual del NRRP, el próximo Programa Marco de la UE se convertirá en el principal motor estructural para la financiación de la investigación y el posicionamiento internacional de las universidades. En este contexto, el Politécnico de Milán ha optado por establecer una oficina pública estructurada en Bruselas, diseñada para anticipar e interceptar las prioridades, los instrumentos y las trayectorias estratégicas de la política europea de investigación e innovación.

Esta estrategia se basa en la posición ya consolidada del Politécnico de Milán en los programas de investigación europeos. La Universidad es actualmente la universidad italiana líder en financiación obtenida en el marco de Horizonte Europa, con 389 proyectos financiados por un valor total aproximado de 185,68 millones de euros. En el marco del Programa Marco 2021-2027, el Politécnico también ha recibido 44 proyectos del Consejo Europeo de Investigación (CEI) por un total de 44,65 millones de euros, lo que confirma su papel en la investigación pionera.

En el ámbito de la innovación, entre 2021 y enero de 2026, el Politécnico de Milán recibió financiación para 29 propuestas en el marco del Consejo Europeo de Innovación (EIC), con una tasa de éxito del 10,7%, entre las más altas a nivel europeo.

"Europa vive un momento decisivo y determinante desde varios puntos de vista, incluyendo el de la investigación avanzada y la competitividad: dos elementos que van de la mano. Este es un momento clave para el próximo Programa Marco, el 10PM, donde se definen las prioridades y las medidas. La pregunta que nos planteamos al decidir abrir una oficina en Bruselas no fue '¿Qué podemos sacar de esta situación?', sino '¿Qué podemos aportar a los responsables de la toma de decisiones?'", explicó Donatella Sciuto, rectora del Politécnico de Milán. "Somos la primera universidad de Italia en número de proyectos de investigación financiados por la Unión y la quinta a nivel de la UE. En un contexto cada vez más marcado por importantes retos tecnológicos y de investigación, estamos aquí para quedarnos. Para fortalecer las conexiones con las instituciones y participar de forma más decisiva en la definición de las prioridades continentales".

La Oficina de Enlace de Bruselas actúa como un centro estratégico entre la universidad y el ecosistema europeo de investigación e innovación. Mantendrá un diálogo continuo con las instituciones de la UE y contribuirá a la definición de agendas estratégicas en los ámbitos de la investigación y la innovación. A través de esta oficina, el Politécnico ha reforzado su participación en los procesos de diseño de las políticas europeas de investigación. También puede ofrecer a los investigadores un apoyo y una ayuda más estructurados durante su participación en los programas de la UE, en particular de cara al próximo ciclo de planificación.

Desde esta perspectiva, la Oficina de Enlace también es una herramienta para fortalecer la relación entre universidades, equipos de investigación y el sistema industrial europeo. La oficina puede fomentar la participación en colaboraciones internacionales y el desarrollo de proyectos de investigación e innovación de alto impacto, como la nueva Asociación Estratégica Europea sobre Materiales Avanzados (IAM-I).

Durante el evento en el Parlamento Europeo, el debate contó con la participación de representantes de la Comisión Europea, parlamentarios y responsables de los principales organismos europeos de investigación e innovación. Cada persona ofreció una interpretación compartida de los retos del próximo ciclo de planificación europea y del papel que deben desempeñar las universidades, la investigación y la industria.

Con la puesta en marcha de la Oficina de Enlace de Bruselas, el Politécnico de Milán consolida una estrategia a largo plazo destinada a reforzar su competitividad científica, su diálogo con las instituciones europeas y su contribución al desarrollo de las políticas de la UE en materia de investigación e innovación, en una fase decisiva para el futuro de la Europa del conocimiento.

