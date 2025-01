Una investigación señala que las apps de pérdida de peso perpetúan estereotipos relacionados con el cuerpo

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio de la profesora de UIC Barcelona Lara Martín Vicario constata que estas aplicaciones móviles estigmatizan las personas con sobrepeso a través del lenguaje y las imágenes.

La psicóloga sanitaria Marina Santamaría señala que las apps pueden ejercer una "presión psicológica significativa" a los usuarios.

Barcelona, 29 de enero de 2025.- Un artículo académico de la profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Internacional de Catalunya Lara Martín Vicario ha constatado que las aplicaciones móviles destinadas a la pérdida de peso contribuyen a la estigmatización de las personas con exceso de peso, en tanto que su lenguaje asocia la delgadez con la buena salud y el exceso de peso con malos hábitos.

El estudio titulado "Verse bien y sentirse mejor. El discurso de salud en aplicaciones de pérdida de peso", publicado en la revista Communication & Society, ha analizado 95 aplicaciones móviles de pérdida de peso y que registran la actividad física, la dieta o incluyen, por ejemplo, un contador de calorías. "Entendiendo que la gente da el paso de querer perder peso para sentirse mejor, las apps, a través de su discurso, están reforzando unas ideas que pueden hacer sentir al usuario peor consigo mismo", explica la investigadora.

El análisis se basa en las páginas de presentación de las apps, tanto el texto - descriptor - como el contenido audiovisual, es decir, el primer impacto que recibe el usuario antes de la descarga de la aplicación. La primera conclusión del estudio es que el Índice de Masa Corporal sigue siendo el instrumento estrella como indicador de salud. El IMC, que divide el peso por la altura, es un indicador que ha recibido numerosas críticas, según cita el estudio, al ser poco profundo y el "estándar" por el que se miden y definen la obesidad y el peso saludable. "No es un indicador fiable, ya que no tiene en cuenta el peso proveniente de la masa muscular y de la masa grasa, así como tampoco diferencia el tipo de grasa ni su localización; además, no tiene en cuenta la edad ni el sexo de la persona", explica la doctora en nutrición y profesora del departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Sara Hurtado.

"No todos los obesos son metabólicamente enfermos, aunque un porcentaje de grasa elevado (especialmente grasa visceral) se relaciona con un aumento del riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares", puntualiza la experta. El IMC, según Sara Hurtado, podría usarse en estudios epidemiológicos como un criterio cuantitativo para poder tener estimaciones orientativas de la incidencia de obesidad, junto con otros valores, pero en ningún caso es un indicador de obesidad.

Según el estudio de Lara Martín Vicario, en algunas de las aplicaciones se usa el icono del semáforo: a mayor IMC, el semáforo es rojo, y a menor, se torna verde. "Se magnifica la peligrosidad de un IMC alto y no uno excesivamente bajo, que también conllevaría riesgos de salud al estar considerado como infrapeso", apunta la investigadora. El estudio sigue analizando el léxico y las imágenes usadas en estas apps para determinar que éstas perpetúan el prejuicio de que las personas con exceso de peso tienen malos hábitos de vida.

"Coge las riendas de tu salud"; "Diseñada para personas que se preocupan por su salud"; "Sé más fuerte, más delgado, más saludable". "Frases como esta, aunque aparentemente motivadoras, pueden ejercer una presión psicológica significativa. Refuerzan la idea de que no estar delgado implica una falta de control o negligencia hacia la propia salud. Esta narrativa puede generar culpa y vergüenza en los usuarios que sienten que no están haciendo lo suficiente", añade la psicóloga y profesora del departamento de Psicología de UIC Barcelona Marina Santamaria. "En personas con sobrepeso, esta estigmatización puede llevar a problemas de autoestima, ansiedad e incluso trastornos de la conducta alimentaria (TCA)", indica la psicóloga sanitaria.

En relación a la moderación del contenido, la autora del artículo es contundente: "Los desarrolladores de las aplicaciones tienen manga ancha para incluir estos tipos de mensajes sin ser penalizados", explica Lara Martín Vicario. La autora del artículo señala que el afán de los creadores es puramente comercial, y que no hay ninguna entidad pública o supranacional relacionada con la salud detrás de las aplicaciones más populares.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad. Nuestra misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social. Impartimos dieciséis grados, más de cuarenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para mayores: el Campus de la Experiencia. Ofrecemos atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de quince cátedras y cinco aulas de empresa, cinco institutos de investigación y tres clínicas universitarias. Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Esta información se extrae del artículo académico "Verse bien y sentirse mejor. El discurso de salud en aplicaciones de pérdida de peso", elaborado por la investigadora Lara Martín Vicario de UIC Barcelona, publicado en la revista académica Communication & Society el 8 de enero de 2025. Las conclusiones de la investigación han sido analizadas por la doctora en alimentación y nutrición y profesora de UIC Barcelona, Sara Hurtado, y por la psicóloga sanitaria y profesora en UIC Barcelona Marina Santamaria.

Para profundizar en la temática y poder hablar con las expertas, diríjanse a:.

Àlex Sánchez Aragón.

Responsable de Comunicación UIC Barcelona.

93 254 18 00 | 638 59 95 64 | asanchezara@uic.es.

Immaculada, 22, 08017 Barcelona | www.uic.es.