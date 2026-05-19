(Información remitida por la empresa firmante)

- Investigación de Skymetrix: El 40% de las facturas de las aerolíneas aún se emiten en papel y los errores le cuestan a la industria 4.600 millones de dólares anuales

LONDRES, 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Skymetrix, la empresa de gestión de costes de aviación, publicó hoy los resultados de un importante estudio sobre la digitalización de facturas de aerolíneas. Tras analizar 1,12 millones de facturas de combustible y tasas aeroportuarias de 31 aerolíneas durante el periodo 2024-2025, la investigación reveló que el 40,3 % de las facturas aún se reciben como documentos no estructurados (en papel, PDF escaneados o PDF adjuntos a correo electrónico), lo que requiere la introducción manual de datos en los sistemas financieros.

Sumado a las bajas tasas crónicas de verificación detallada de facturas, Skymetrix estima que esto contribuye a un 'sobrecoste invisible' de 4.600 millones de dólares en errores no detectados que las aerolíneas pagan anualmente a nivel mundial, lo que representa aproximadamente una octava parte del beneficio neto total del sector.

Principales conclusiones

El 40,3 % de las facturas de combustible y aeropuerto llegan en papel o PDF, lo que requiere la introducción manual de datos.

Existe una tasa de error del 3,6 % cuando los operarios introducen manualmente los datos de las facturas en un sistema (APQC Accounts Payable Benchmarking), lo que significa que una de cada 28 facturas en papel será incorrecta.

El sector está polarizado: 7 aerolíneas registraron tasas de facturas en papel inferiores al 10 %; 10 registraron tasas superiores al 50 %.

Los equipos suelen verificar en detalle solo entre el 10 % y el 20 % de las facturas; la mayoría de los errores se abonan sin objeción.

En promedio, los errores de facturación representan el 1 % de los costes operativos directos, lo que equivale a un problema de 4.600 millones de dólares para el sector.

Como respuesta, Skymetrix ha lanzado AI Invoice Automation — una solución de facturación sin contacto diseñada para ayudar a las aerolíneas a eliminar el procesamiento manual de facturas, mejorar la precisión de la verificación y reducir las pérdidas operativas a gran escala.

"Las aerolíneas operan las máquinas más avanzadas del mundo, pero el 40 % de las facturas que generan siguen llegando en formatos que un ordenador no puede leer. Una vez que hay que volver a introducir una factura, el error se vuelve estadísticamente inevitable; y una vez que llega al libro mayor, el coste de corregirlo se pierde entre el ruido. El 'sobrecoste invisible' es la consecuencia financiera". — Michael Scheidler, consejero delegado de Skymetrix

Acerca de SkymetrixSkymetrix es líder en soluciones de gestión de costes para aerolíneas, con 25 años de experiencia y una cartera de clientes que abarca más de 135 aerolíneas, incluidas 7 de las 10 más grandes de Europa. La compañía combina tecnología basada en IA con un profundo conocimiento del sector para ayudar a las aerolíneas a reducir los costes operativos directos, ahorrar tiempo y aumentar la rentabilidad.

www.skymetrix.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/investigacion-de-skymetrix-el-40-de-las-facturas-de-las-aerolineas-aun-se-emiten-en-papel-302776555.html