La investigación de Spiro sobre EMIR revela qué hace que las experiencias de marca sean más efectivas

(Información remitida por la empresa firmante)

-La investigación más reciente de Spiro sobre EMIR revela qué hace que las experiencias de marca sean más efectivas

La segunda oleada del Informe sobre el Impacto del Marketing Experiencial (EMIR) de Spiro va más allá de determinar si las experiencias funcionan y se centra en identificar las decisiones de diseño más estrechamente asociadas con la confianza, la conexión y la intención de compra.

LAS VEGAS, 25 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Spiro, una agencia global de experiencias, ha presentado hoy EMIR: The Deeper Dive, la segunda entrega de su Informe sobre el Impacto del Marketing Experiencial (EMIR), que analiza cómo las experiencias en vivo influyen en las personas y en los resultados empresariales.

El informe inaugural de 2025 estableció la justificación empresarial del marketing experiencial, al identificar relaciones significativas entre las experiencias en vivo y diversos resultados, tales como la confianza, la recomendación, la intención de compra y la acción.

Ahora, The Deeper Dive plantea la siguiente pregunta: ¿qué hace que algunas experiencias sean más eficaces que otras?

A partir de un estudio realizado con otros 2.000 asistentes a eventos presenciales B2B y B2C, el informe analiza en profundidad las decisiones de diseño que conforman una experiencia y cómo estas influyen en lo que los participantes piensan, sienten y hacen posteriormente.

"Los profesionales del marketing ya saben que una gran experiencia puede tener un impacto poderoso. Las cuestiones más complejas son entender por qué funcionó, qué fue lo que realmente importó y si es posible replicar ese éxito", señaló Carley Faircloth-Kilmurray, directora global de Marketing, Estrategia y Experiencias de Marca en Spiro.

Spiro denomina a esto la "Era de la Eficacia": trasladar el debate del sector desde la demostración de que las experiencias funcionan hacia la comprensión de por qué lo hacen y cómo lograr que funcionen mejor.

"Si comprendemos mejor qué hace que las experiencias sean eficaces, podremos incorporar esa evidencia a los procesos de estrategia y diseño desde el principio, y tomar decisiones más sólidas sobre las experiencias que creamos", afirmó Faircloth-Kilmurray.

Entre los hallazgos:

Las personas confían en las personas. El personal experto aumentó la confianza en la marca para el 43 % de los asistentes, mientras que el 54 % interactuó al hablar con una persona real.

El personal experto aumentó la confianza en la marca para el 43 % de los asistentes, mientras que el 54 % interactuó al hablar con una persona real. La claridad capta la atención. El 40 % afirmó que un beneficio claro y fácil de entender hizo que la experiencia valiera la pena.

El 40 % afirmó que un beneficio claro y fácil de entender hizo que la experiencia valiera la pena. La participación genera intención de compra. La participación práctica se asoció con una intención de compra sustancialmente mayor; el 85 % de los asistentes con un alto nivel de implicación manifestó tener más probabilidades de realizar una compra.

"Esta investigación proporciona a los equipos una base más sólida para decidir qué priorizar, qué medir y qué cambiar la próxima vez", afirmó Beki Winchel, vicepresidenta de Marketing de Spiro. "Cuanto más aprendemos sobre lo que funciona, mejor podemos diseñar teniendo eso en cuenta".

De la investigación a la aplicación práctica

El creciente conjunto de herramientas EMIR ayuda a los profesionales del marketing experiencial a poner en práctica los resultados de la investigación, gracias a un cuaderno de trabajo para evaluar el nivel de madurez e identificar áreas de mejora, así como a una guía de conversación financiera para fundamentar mejor los diálogos internos sobre inversiones.

Para descargar EMIR: The Deeper Dive y explorar el conjunto de herramientas estratégicas de EMIR, visite Spiro.com.

Acerca de Spiro

Spiro es una agencia global de experiencias que se fundamenta en una creencia sencilla: las grandes experiencias crean vínculos más fuertes entre las marcas y los clientes. A esto lo llamamos Brand Gravity™. Mediante la estrategia, la creatividad, la producción y la medición, Spiro crea experiencias que fortalecen dichas relaciones y las transforman en resultados significativos tanto para el cliente como para el negocio. Obtenga más información en spiro.com.

Contacto de mediosMelissa BurnsDirector sénior de marketingmburns@thisisspiro.com

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