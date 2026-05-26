Investigador de UIC Barcelona: "El estilo de vida puede acelerar los errores celulares del cáncer"

Archivo - El catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Dr. Josep Clotet. - UIC BARCELONA - Archivo

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El catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, el Dr. Josep Clotet, asegura que actualmente la patología se considera una mezcla "genética y ambiental".

El Dr. Clotet señala que en el cuerpo humano "las células sufren alteraciones cada día", y, a pesar de ello, muchas personas "no acaban sufriendo nunca un cáncer" por la implicación de otros factores.

El especialista dirige una investigación desde hace 15 años sobre la función del polifosfato, una molécula presente en el núcleo de las células tumorales, con el objetivo de hallar una diana terapéutica contra el cáncer.

Barcelona, 26 de mayo de 2026.- El catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, el Dr. Josep Clotet, ha asegurado que la herencia genética influye a la hora de desarrollar un cáncer, pero que el estilo de vida "puede acelerar esos errores celulares".

Coincidiendo con la Semana Europea de Lucha contra el Cáncer, el Dr. Clotet ha insistido en que, a pesar de que los factores genéticos pueden hacer que "una persona sea más susceptible a un determinado tipo de cáncer", el factor ambiental sigue teniendo más peso. "El cáncer se considera una enfermedad genética, pero sobre todo dependiente del ambiente y del estilo de vida y la longevidad".

En este sentido, el investigador ha explicado que "nuestro organismo genera cada día células alteradas que, si no fueran contenidas por mecanismos de defensa como la reparación, la muerte celular programada o el sistema inmunitario, podrían contribuir al desarrollo de tumores". Según el Dr. Clotet, "con el fallo de estos mecanismos, vemos que aquello que no debería aparecer hasta los 80 o 90 años aparece a los 50 o 60, por lo que el estilo de vida es uno de los factores que provoca que haya más posibilidades de errores".

El investigador también ha querido referirse a que el cáncer "no es una única enfermedad", por lo que tendríamos que hablar de "las enfermedades del cáncer", ya que cada tumor "necesita armas específicas". Además, ha asegurado que las metástasis "se abordan cada vez más como una enfermedad independiente del cáncer" porque "es lo que realmente mata, que una célula decida pasar de un tejido a otro y que allí vuelva a proliferar".

Papel del polifosfato en células tumorales.

El grupo de investigación del Dr. Josep Clotet persigue, desde hace 15 años, determinar qué papel juega el polifosfato en los humanos. En el caso concreto de las células tumorales, ha explicado que esta molécula "se encuentra ubicada en el núcleo", mientras que el resto de células "o carecen de esta molécula o podría estar ubicada en otro lugar", un hallazgo preliminar que permitirá seguir con las investigaciones. "Hace años que buscamos vulnerabilidades a las células tumorales, algo que tengan ellas y que no tengan las demás", ha afirmado.

El Dr. Clotet ha recordado que "muchas quimioterapias clásicas actúan preferentemente sobre células que se dividen rápidamente. Por eso son eficaces frente a muchas células cancerosas, pero también pueden afectar a tejidos sanos de alta renovación, como los folículos pilosos o el epitelio digestivo, lo que explica efectos secundarios como las náuseas o vómitos".

Por este motivo, si tras comprobar que el polifosfato se encuentra en el núcleo de las células tumorales "podemos demostrar que eso no sucede en ningún otro lugar, acabaremos teniendo una diana perfecta". "Queremos encontrar esa diana para más adelante poder crear un fármaco contra ella y validar su efectividad en tumores reales", ha concluido.

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