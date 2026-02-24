Investigadora de UIC Barcelona crea una herramienta digital para mejorar la salud mental de los sanitarios

Isabella Meneghel, investigdora y psicóloga de UIC Barcelona, ha creado el proyecto MedMind - UIC BARCELONA

Uno de cada cuatro profesionales sanitarios está en riesgo de sufrir 'burnout' debido a la sobrecarga laboral y emocional de su jornada diaria.

MedMind, el proyecto que lidera la investigadora y psicóloga de UIC Barcelona Isabella Meneghel, evaluará el estado de salud mental de estos profesionales y ofrecerá recursos personalizados de autocuidado.

La plataforma, que se presenta como prototipo funcional en el 4YFN Barcelona 2026, es pionera también porque proporcionará datos a las organizaciones sanitarias para que puedan implementar medidas preventivas entre sus trabajadores.

Barcelona, 24 de febrero de 2026.- La investigadora y psicóloga de UIC Barcelona especializada en salud mental aplicada a las organizaciones, Isabella Meneghel, ha impulsado MedMind, una plataforma digital pionera para evaluar y mejorar la salud mental de los profesionales sanitarios. Basada en una monitorización de datos en tiempo real, la herramienta permitirá identificar posibles fuentes de estrés y analizar las condiciones laborales para mejorar su estado emocional.

Meneghel ha afirmado que estos profesionales se enfrentan a "altas demandas de cantidad de trabajo y esfuerzo mental" y que cada vez tienen "más sobrecarga emocional". También ha precisado que el sector sanitario "es el más castigado desde la pandemia" a nivel emocional y que uno de cada cuatro trabajadores está en riesgo de sufrir burnout o síndrome de desgaste profesional.

Este proyecto ofrecerá al personal sanitario la posibilidad de valorar su satisfacción laboral o medir indicadores de salud mental como la ansiedad, el agotamiento o la presión, así como también proporcionará métricas y datos a las instituciones sanitarias sobre el estado emocional de sus empleados. De este modo, se facilitará la toma de decisiones organizativas en intervención y prevención sobre salud mental atendiendo a las necesidades reales. Todo con el fin de "reducir la prevalencia de burnout e incrementar el bienestar en el entorno laboral", según la investigadora.

Autocuidados personalizados con tecnología basada en evidencia científica.

En base a las valoraciones de los sanitarios, la aplicación - que estará disponible en móviles, tabletas u ordenadores - aportará recursos de autocuidado personalizados con tecnología basada en evidencia científica. Algunos de estos materiales incluirán "técnicas cognitivas para regular las emociones, ejercicios de respiración y relajación muscular, automasajes guiados, rutinas de yoga, o audios de mindfulness", según ha detallado Meneghel.

Actualmente, este proyecto se encuentra en una fase inicial y se presentará como prototipo funcional en el 4YFN Barcelona 2026, el encuentro de referencia mundial en el ámbito del emprendimiento y la innovación. Esta primera versión se apoya en un modelo de Software as a Service (SaaS) e integra técnicas de People Analytics para su aplicación práctica.

La investigadora ha señalado que MedMind es una plataforma innovadora que "se diferencia de otras soluciones tecnológicas por su capacidad de ofrecer recursos personalizados a los profesionales sanitarios, y trasladar su evaluación y feedback a las respectivas organizaciones".

"En el futuro esperamos que esta aplicación se traduzca en una atención de mayor calidad para los pacientes, ya que unas mejores condiciones laborales permitirán que el personal sanitario tome decisiones más acertadas y, en consecuencia, aumente la satisfacción de las personas atendidas", ha concluido Meneghel.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) es una universidad privada sin ánimo de lucro, fundada en 1997 con el compromiso de impactar en la sociedad. Nuestra misión es formar a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social. Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos. Disponemos de ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y contamos con un campus para mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 14 cátedras y cuatro aulas de empresa, 6 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

