Investigadores de UIC Barcelona buscan una enzima clave para regular el polifosfato en células tumorales

Los profesores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigadores del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Josep Clotet y Javier Jiménez, han recibido financiación competitiva del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para buscar una nueva diana terapéutica contra el cáncer.

El Dr. Clotet, que desde hace 15 años investiga la función del polifosfato en humanos, explica que esta molécula está presente en el núcleo de las células tumorales, pero en el resto de células "o no está presente o está ubicada en otro lugar".

El objetivo final del proyecto* es diseñar fármacos que sólo ataquen a las células cancerosas, sin dañar a las demás.

Barcelona, 27 de noviembre de 2025.- El Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona ha iniciado un proyecto para determinar qué enzima regula el polifosfato, una molécula presente en el núcleo de las células tumorales, con el objetivo de hallar nuevas dianas terapéuticas contra el cáncer.

El catedrático de bioquímica y biología molecular de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud e investigador del Departamento de Ciencias Biomédicas de UIC Barcelona, Josep Clotet, que lidera el proyecto junto con el Dr. Javier Jiménez, ha explicado que hace unos 20 años se descubrió que el polifosfato estaba presente en las células humanas sin saber exactamente que función hace dentro de nuestras células. Gracias a varios proyectos competitivos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que han ido encadenando, los investigadores de UIC Barcelona trabajan desde hace 15 años para averiguar precisamente qué función cumple en el cuerpo humano.

En el caso concreto de las células tumorales, el Dr. Clotet ha explicado que el polifosfato "se encuentra ubicado en el núcleo", mientras que el resto de células "o carecen de esta molécula o está ubicada en otro lugar", un hallazgo preliminar que ahora permitirá seguir con las investigaciones. "Hace años que buscamos vulnerabilidades a las células tumorales, algo que tengan ellas y que no tengan las demás", ha afirmado.

Atacar sólo células cancerosas.

El investigador ha recordado que las quimioterapias actuales "en la mayoría de los casos van a matar células que proliferan, es decir, que matan a las células cancerosas, pero también a otras que proliferan como las del cabello o a las del epitelial del estómago, de ahí que se produzcan tantos mareos o vómitos". Por este motivo, si tras comprobar que el polifosfato se encuentra en el núcleo de las células tumorales y "podemos demostrar que no sucede en ningún otro lugar acabaremos teniendo una diana perfecta, ya que si diseñamos una terapia no dañaremos el resto de células".

El Dr. Clotet ha señalado que ahora el objetivo es "encontrar esa enzima como diana farmacológica" para más adelante "poder crear un fármaco contra ella" y "validar su efectividad en tumores reales".

Con esta ayuda, ya son cuatro los proyectos financiados por el Ministerio para la investigación de UIC Barcelona sobre el polifosfato. "Empezamos con un modelo de levaduras, después descubrimos los enzimas que regulan el polifosfato humano, luego vimos que también se hallaba en las células tumorales y ahora queremos descubrir cómo inhibir químicamente la enzima que lo regula", explican los responsables del grupo de investigación, formado por investigadores de UIC Barcelona junto al Dr. Marc Campayo, jefe del Servicio de Oncología Médica del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), hospital adscrito a la Universidad. "Todo este largo camino de investigación básica es la única forma de alcanzar a largo plazo la aplicabilidad médica", ha añadido.

El Dr. Josep Clotet es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Doctor en Biología Molecular por la misma universidad. Desde hace más de 30 años ha centrado su investigación en las bases moleculares de la proliferación de las células. Ha publicado más de 80 artículos de investigación en revistas internacionales y ha recibido varias ayudas de financiación para sus proyectos de investigación sobre biología del cáncer. También ha sido presidente de la Societat Catalana de Biología y miembro de diversas sociedades científicas.

Actualmente es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), donde dirige el grupo de investigación Cell Proliferation Lab e imparte docencia en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud desde hace más de 27 años.

*CLOTET/JIMENEZ: PID2024-158824NB-I00, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por el FSE+.

