Archivo - Investigadores de la UIC trabajan en un análisis de sangre para la detección precoz del cáncer de mama - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

Los investigadores del proyecto BEACON-BC, liderado por la profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC, Roni H. G. Wright, han desarrollado un anticuerpo capaz de reconocer selectivamente un biomarcador molecular asociado al cáncer y lo han incorporado a un prototipo de prueba rápida

El objetivo es detectar con un test señales biológicas relacionadas con la progresión de un tumor y el riesgo de metástasis

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, los investigadores han anunciado la siguiente fase del proyecto, que consistirá en un análisis de 100 muestras anonimizadas procedentes de pacientes en distintos estadios

Barcelona, 16 de octubre de 2026. Un equipo de investigación de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) trabaja en el desarrollo de un análisis de sangre para detectar de manera precoz el cáncer de mama. Se trata del proyecto BEACON-BC, respaldado por Earlier.org y liderado por la investigadora y profesora de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la UIC, Roni H. G. Wright.

El proyecto tiene como objetivo inmediato estudiar si un test de sangre puede detectar señales biológicas relacionadas con la progresión de un tumor y el riesgo de metástasis. A largo plazo, los investigadores pretenden explorar si ese mismo sistema podría ayudar a detectar el cáncer de mama antes de que sea clínicamente evidente, complementar las pruebas diagnósticas actuales y facilitar el seguimiento de los pacientes después del tratamiento.

La investigación se centra en un biomarcador molecular asociado al cáncer, es decir, una señal biológica que puede aportar información sobre la presencia y el comportamiento de la enfermedad. El equipo ha desarrollado un anticuerpo capaz de reconocer selectivamente este biomarcador y lo ha incorporado a un prototipo de prueba rápida, que demostró capacidad para detectar el biomarcador a concentraciones muy bajas.

Actualmente la investigación se centra en el riesgo de metástasis, pero la posible aplicación del biomarcador no se limita a la enfermedad metastásica, según la doctora. “Nuestra mayor esperanza es que esta investigación contribuya a lograr un análisis de sangre para la detección precoz del cáncer de mama”, ha explicado.

Los investigadores consideran que, en el futuro, un análisis de sangre podría identificar cambios asociados al cáncer antes de que la enfermedad se manifestara clínicamente, al tiempo que ayudaría a distinguir aquellos tumores con características biológicas vinculadas a un mayor riesgo de progresión.

Pruebas con 100 muestras de pacientes

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, los investigadores de la UIC han anunciado la siguiente fase del proyecto, que consistirá en un análisis de aproximadamente 100 muestras anonimizadas procedentes de pacientes con cáncer de mama en distintos estadios. Los resultados se compararán con la información clínica disponible, como la fase de la enfermedad y el estado del tratamiento.

“Este es un paso importante, ya que necesitamos entender el rendimiento de la prueba en muestras reales de pacientes antes de poder determinar hasta dónde puede llegar la tecnología”, ha afirmado la investigadora, quien ha añadido que “el estudio actual nos ayudará a sentar esas bases”.

Los investigadores subrayan que la prueba se encuentra todavía en fase de investigación y validación, y que actualmente no está disponible como prueba de diagnóstico clínico o de cribado.

Roni H. G. Wright es investigadora del área de Biomedicina del Departamento de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) y cuenta con una beca Ramón y Cajal, un reconocimiento competitivo de cinco años para consolidar su grupo de investigación.

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