Invierno 2027: Costa Cruceros presenta nuevos conceptos de vacaciones en el Mediterráneo, Canarias y Caribe

Costa Toscana - Costa Cruceros

(Información remitida por la empresa firmante)

Seis itinerarios, seis identidades: desde las ciudades más emblemáticas del Mediterráneo hasta las islas volcánicas de Canarias, pasando por los paraísos tropicales del Caribe. Costa transforma así el invierno en la estación ideal para descubrir destinos icónicos desde una perspectiva completamente nueva

Madrid, 16 de octubre de 2026.- Costa Cruceros presenta seis nuevos conceptos de itinerarios para la temporada de invierno 2026-2027, con propuestas por el Mediterráneo, Canarias y el Caribe. La nueva programación introduce una forma diferente de elegir las vacaciones, en la que cada itinerario cuenta con una identidad propia, reflejada en su nombre, destinos y experiencias tanto en el mar como en tierra.



La oferta incluye tres itinerarios por el Mediterráneo, dos por el Caribe y uno por Canarias, diseñados para responder a diferentes estilos de viaje y poner en valor las particularidades de cada región.



"Los nuevos conceptos de itinerario representan un paso más en la evolución de nuestra oferta, cada vez más diferenciada, contemporánea y reconocible", señala Luigi Stefanelli, vicepresidente de Ventas Mundiales de Costa Cruceros, quien destaca su alineación con la plataforma Sea & Land Wonder de la compañía.



Mediterráneo: tres formas de descubrir sus ciudades

El Mediterráneo concentra tres de las nuevas propuestas. A bordo del Costa Toscana, "Iconic Mediterranean" recorre ciudades emblemáticas como Roma, Barcelona, Palma de Mallorca y Palermo, combinando patrimonio histórico, cultura y arquitectura.



Por su parte, "Mediterranean Soul", a bordo del Costa Pacifica, se centra en la autenticidad de las ciudades portuarias, con escalas en Barcelona, Túnez, Nápoles y Palermo. La tercera propuesta, "Exotic Mediterranean", conecta Europa y África mediante destinos como Málaga, La Goulette, Tánger y Valencia.



Canarias: naturaleza y experiencias en alta mar

A bordo del Costa Smeralda, "Canary Islands" propone descubrir la diversidad paisajística del archipiélago, desde los paisajes volcánicos de Lanzarote hasta el Teide, en Tenerife, y las playas de Fuerteventura.



El itinerario incorpora las experiencias Sea Destinations, entre ellas "Canary Sea Darkest Spot", dedicada a la observación del cielo estrellado desde el Atlántico, y "Atlantis Crest", inspirada en el mito de la Atlántida.



Caribe: dos itinerarios para descubrir la región

El Costa Fascinosa protagoniza las dos propuestas caribeñas. "Antilles Collection" recorre las Pequeñas Antillas, con destinos como Tortola, Santa Lucía y Guadalupe, combinando playas, paisajes volcánicos y naturaleza tropical.



Por su parte, "Caribbean Heart" sitúa a República Dominicana en el centro de la experiencia, con escalas en Catalina, Samaná y Cabo Rojo, además de Turks & Caicos.



Ambos itinerarios incorporan experiencias Sea Destinations, como la observación de estrellas en "Caribbean Sea Darkest Spot", espectáculos nocturnos en "Guadeloupe Bay" y celebraciones en alta mar en "Catalina Bay".



Una propuesta que continuará en verano

La compañía extenderá estos conceptos al verano de 2027, con nuevos itinerarios por el Mediterráneo Occidental, el Mediterráneo Oriental y el norte de Europa, reforzando su apuesta por una oferta diferenciada y centrada en las experiencias.



Las reservas para el invierno 2026-2027 ya están disponibles en agencias de viajes, a través de la web oficial de Costa Cruceros y mediante su servicio de atención al cliente.

Contacto

Nombre contacto: Costa Cruceros

Descripción contacto: Costa Cruceros

Teléfono de contacto: 91 556 01 54