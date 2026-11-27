El invierno, la mejor época del año para algunos tratamientos estéticos - Elixium Clinic

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de noviembre.- Con la llegada del frío, muchas personas aparcan el cuidado de la piel hasta la primavera. Sin embargo, desde Elixium Clinic, clínica de medicina estética en Sabadell especializada también en estética avanzada y podología, recuerdan que el invierno es precisamente la mejor época para algunos tratamientos.

"En invierno la exposición al sol es mucho menor, y eso nos permite trabajar la piel con tratamientos que en verano no recomendamos o que exigen muchas más precauciones", explican desde el equipo de la clínica.

Peelings y renovación de la piel

Los peelings químicos y los tratamientos de renovación, como el Dermapen, eliminan las capas más superficiales de la piel para estimular su regeneración. Durante los días posteriores, la piel queda más sensible al sol, por lo que los meses de menos luz son los más seguros para realizarlos. Además, ayudan a corregir las secuelas del verano: manchas, textura irregular o falta de luminosidad.

Manchas y fotoenvejecimiento

Las manchas causadas por el sol son una de las consultas más habituales después del verano. Los tratamientos para unificar el tono, como el fotorrejuvenecimiento, obtienen mejores resultados cuando la piel no está bronceada y no va a recibir sol intenso en las semanas siguientes.

Depilación láser: empezar ahora para llegar al verano

La depilación láser necesita varias sesiones espaciadas para ser eficaz, y no conviene exponer la piel al sol durante el tratamiento. "Quien empieza en otoño o invierno llega al verano con buena parte del tratamiento hecho", señalan desde Elixium Clinic.

Tratamientos sin tiempo de recuperación antes de las fiestas

Para quienes buscan un resultado inmediato de cara a las celebraciones de diciembre, la clínica recomienda tratamientos de luminosidad e hidratación, como la limpieza facial con vitaminas o la radiofrecuencia Indiba facial, que no requieren recuperación. Los tratamientos que estimulan el colágeno, como el HIFU facial, necesitan entre cuatro y seis semanas para mostrar su efecto, por lo que conviene planificarlos con antelación.

La importancia de la valoración previa

Desde Elixium Clinic insisten en que cualquier tratamiento debe empezar con una valoración personalizada. "Cada piel es diferente. Antes de proponer nada, analizamos el estado de la piel, el historial de cada paciente y lo que quiere conseguir", destacan.

Sobre Elixium Clinic

Elixium Clinic (antes Institut Mèdic DaVinci) es una clínica de Sabadell especializada en medicina estética, cirugía plástica, estética avanzada, tratamientos capilares y podología. Está situada en el Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 1, en el centro de Sabadell.

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