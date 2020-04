COMUNICADO: IONpath y Bristol Myers Squibb escriben en coautoría un nuevo artículo de investigación sobre el microentorno tumoral (1

- IONpath y Bristol Myers Squibb escriben en coautoría un nuevo artículo de investigación que explora las complejidades del microentorno tumoral

MENLO PARK, California, 1 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- IONpath, Inc. ha anunciado hoy la coautoría con Bristol Myers Squibb de un artículo titulado Obtención de imágenes múltiples por haz de iones (MIBI) para la caracterización del microentorno tumoral en los diferentes tipos de tumores [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765288-1&h=417790673&u=...(MIBI)%2Bfor%2BCharacterization%2Bof%2Bthe%2BTumor%2BMicroenvironment%2BAcross%2BTumor%2BTypes&a=Obtenci%C3%B3n+de+im%C3%A1genes+m%C3%BAltiples+por+haz+de+iones+(MIBI)+para+la+caracterizaci%C3%B3n+del+microentorno+tumoral+en+los+diferentes+tipos+de+tumores] para su publicación en la revista Laboratory Investigation del grupo Nature.

https://mma.prnewswire.com/media/1139769/Figure_5_final_Info... [https://mma.prnewswire.com/media/1139769/Figure_5_final_Info...]

La capacidad de entender todas las células presentes dentro de un tumor a través de la diferenciación de varios tipos de células al mismo tiempo, en una sola sección de tejido, ha estado limitada por la tecnología disponible. Los autores mostraron en el artículo cómo la obtención de imágenes múltiples por haz de iones (MIBI(TM)) puede detallar las características de una amplia variedad de tipos de tumor a través de la identificación de fenotipos celulares combinada con el análisis de sus relaciones espaciales. En el marco de esta colaboración, Bristol Myers Squibb envió muestras de 50 biopsias de tumores a IONpath, donde estas se tiñeron simultáneamente con un panel de 15 anticuerpos, cada uno de los cuales estaba marcado con un isótopo de metal específico. El mapeo altamente detallado del microentorno tumoral produjo un perfil inmunitario ((fig 1)) y una organización espacial ((fig 2)) a través de un proceso de varios pasos que segmentó la muestra hasta cada célula individual.

Esta información se recopiló a modo de ejercicio para observar las características de las muestras en cuestión. Sin embargo, este nuevo nivel de mapeo tumoral a nivel celular podría tener enormes implicaciones. Los científicos y los fabricantes de medicamentos ahora pueden medir la cercanía de las células inmunitarias a las células cancerosas y, en la misma muestra, medir los niveles de expresión de proteínas de los posibles medicamentos diana y otras variables asociadas con la respuesta a ciertos tratamientos, como aquellos que se centran en los puntos de control inmunitarios.

"IONpath tiene la misión de potenciar el descubrimiento médico, específicamente en el área de la inmunooncología, a través de la caracterización del microentorno tumoral hasta el nivel celular", dijo la Dra. Jessica Finn, directora de Patología y coautora del artículo. "El examen de estas estructuras detalladas e interrelacionadas es un trabajo difícil, pero es importante en la lucha para curar ciertos tipos de cánceres", añadió la Dra. Finn.

Como ejemplo de la manera en que esta misión de IONpath puede influir en las decisiones del mundo real, este estudio demostró las posibilidades de calcular las distancias entre diferentes subconjuntos celulares, que incluyen células tumorales e inmunitarias, además de los subconjuntos de células inmunitarias que expresan PD-1 y PD-L1. Es posible diseñar nuevos estudios en esta área para propiciar mejores resultados en el campo de la inmunooncología.

Experimente cómo IONpath permite a clientes y colaboradores examinar los datos a través de su plataforma de visualización habilitada en la web, MIBItracker(TM). Inicie sesión en [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765288-1&h=68888113&u=h...]MIBItracker(TM) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765288-1&h=1455034589&u...] utilizando este enlace. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765288-1&h=2800726760&u....]

Acerca de IONpath, Inc. e IONpath ResearchIONpath, Inc. está revolucionando la obtención de imágenes de tejidos para acelerar los descubrimientos médicos y mejorar la salud humana. El sistema MIBIscope(TM) de la empresa, que utiliza la tecnología múltiple de obtención de imágenes por haz de iones (MIBI(TM)), desarrollada por la Universidad de Stanford, representa un paso transformador en la obtención de imágenes de tejidos al transmitir de forma simultánea hasta 40 marcadores llegando a una especificidad unicelular. Diversos institutos de investigación, empresas de biotecnología y farmacéuticas de renombre están usando MIBIscope en las investigaciones en inmunoncología, inmunología y neurociencia en las que se necesitan datos de imágenes múltiples de alta fidelidad. Además del sistema MIBIscope(TM) mejorado con MIBItracker(TM), IONpath potencia las iniciativas de investigación y desarrollo de socios académicos, farmacéuticos y de biotecnología por medio de su división integral de servicios de investigación.

Para obtener más información, visite www.ionpath.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2765288-1&h=3484282476&u...].

©2020 IONpath, Inc. Todos los derechos reservados. IONpath® es una marca comercial registrada, y MIBI(TM) y MIBIscope(TM) son marcas registradas de IONpath INC. Únicamente disponibles para fines de investigación. No está indicadas para procedimientos de diagnóstico.

Relaciones con los Medios de IONpath Teléfono: 305-803-0824 Terri Hnatyszyn Correo electrónico: media@ionpath.com Marketing y Comunicaciones

https://mma.prnewswire.com/media/1139770/Figure_6_final_Info... [https://mma.prnewswire.com/media/1139770/Figure_6_final_Info...]

https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1088947/IONpath_Logo.jpg]

(CONTINUA)