Iontra Technology eliminará 100 millones de toneladas de emisiones de CO₂ sin modificar una sola batería

CENTENNIAL, Colo., 26 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Iontra Inc., un líder en tecnología avanzada de carga de baterías, anunció hoy la publicación de una evaluación de impacto de gases de efecto invernadero (GEI) realizada por New Energy Nexus. El informe destaca que la tecnología de carga patentada de Iontra puede reducir más de 100 millones de toneladas de emisiones de CO durante la próxima década en aplicaciones de electrónica de consumo, movilidad eléctrica e industriales.

En un momento en que las industrias se centran en la descarbonización y la ampliación del ciclo de vida de sus productos, la solución de Iontra ofrece beneficios climáticos significativos y medibles sin necesidad de actualizaciones de hardware ni grandes cambios de infraestructura. El análisis de New Energy Nexus describe cómo la ampliación del ciclo de vida de las baterías con la plataforma de Iontra reduce el número total de baterías fabricadas, utilizadas y desechadas, lo que se traduce en importantes reducciones de GEI en todas las categorías de dispositivos.

Impacto escalable en todas las industrias

La tecnología de carga de Iontra ofrece mejoras en la durabilidad y la eficiencia de las baterías en múltiples categorías de productos:

Las baterías de litio convencionales en dispositivos electrónicos de consumo pequeños (incluidos smartphones, de audio y portátiles) suelen soportar entre 500 y 750 ciclos de carga. Con la avanzada tecnología de carga de Iontra, la vida útil de la batería puede extenderse a 750-1500 ciclos. Esta mejora reduce significativamente la frecuencia de reemplazo de baterías, lo que resulta en una menor producción y desecho de dispositivos, un importante beneficio ambiental incluso al aplicarse a todo el mercado global de smartphones.

Los dispositivos de tamaño mediano en aplicaciones como herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas, robótica y drones ven una mejora en la vida útil de la batería, pasando de los 400-800 ciclos habituales a una estimación de 600-1600 ciclos con la solución de Iontra. Estas categorías experimentan un uso y reemplazo frecuente, por lo que una mayor longevidad de la batería se traduce directamente en menos unidades en circulación y una reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Finalmente, para baterías de gran formato, como las de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía, Iontra ofrece una vida útil hasta dos veces mayor que los 1500 ciclos convencionales. Esta mayor vida útil de la batería no solo favorece un uso operativo prolongado y la fiabilidad del sistema, sino que también permite aplicaciones de segunda vida, lo que suma beneficios ambientales gracias a la reducción de la fabricación y los residuos.

El informe estima que la tecnología de Iontra permitirá una reducción de 5,8 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂e) para 2029. Con el crecimiento anual proyectado del 20 % en los dispositivos alimentados por Iontra, se espera que el ahorro acumulado de CO₂e alcance los 108 millones de toneladas para 2035. Para contextualizar estas cifras, las reducciones de GEI de Iontra equivalen a retirar de circulación 23 millones de vehículos de pasajeros, dejar en tierra 3.779 aviones comerciales o compensar las emisiones de 12,4 millones de hogares estadounidenses anualmente.

"Prolongar la vida útil de la batería y minimizar los daños en ella mejora directamente la sostenibilidad", afirmó Jeff Granato, Director Ejecutivo de Iontra. "Este estudio independiente confirma el extraordinario impacto que Iontra puede tener en el medio ambiente: nuestra tecnología no solo mejora el rendimiento de la batería, sino que también contribuye directamente a los objetivos climáticos globales. Nos entusiasma ofrecer soluciones escalables, asequibles e fáciles de integrar para los clientes que buscan reducir sustancialmente las emisiones, a la vez que mejoran la longevidad del producto y reducen los costes".

La tecnología de baterías de Iontra ejemplifica cómo la innovación puede impulsar la sostenibilidad, ofreciendo una vía clara para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en dispositivos de todas las categorías. Con la creciente concienciación y demanda mundial de soluciones sostenibles, Iontra se sitúa a la vanguardia de la gestión ambiental. Al adoptar la tecnología de Iontra, las industrias y los consumidores pueden dar pasos significativos hacia un futuro más verde.

Para más información, descargue el resumen del informe aquí.

Acerca de Iontra Fundada en 2013, Iontra es una empresa de tecnología avanzada con sede en Colorado que ofrece soluciones de semiconductores y software sin fábrica. Esta empresa mejora drásticamente la velocidad de carga, la vida útil, la utilización de la capacidad, la carga en climas fríos y la seguridad de todas las baterías de litio. La empresa tiene oficinas en Denver, Colorado; Dallas, Texas; y Bangalore, India. Para obtener más información, visite iontra.com.

