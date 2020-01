COMUNICADO: IPC asistirá a E-World Energy & Water 2020

Publicado 20/01/2020 10:01:37 CET

ESSEN, Alemania, 20 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- IPC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2696197-1&h=3303743539&u...], un proveedor global líder de comunicaciones seguras y conformes y soluciones de red para participantes del mercado financiero, asistirá a E-World Energy & Water [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2696197-1&h=65918392&u=h...] en Essen, Alemania, del día 11 al 13 de febrero de 2020. Este año marca el séptimo año consecutivo, en el que IPC asiste a la feria líder de la industria energética.

https://mma.prnewswire.com/media/352841/ipc_logo_strapline_c... [https://mma.prnewswire.com/media/352841/ipc_logo_strapline_c...]

En el evento, las organizaciones y los responsables de la toma de decisiones internacionales del sector energético de todas partes del mundo se congregan para exhibir soluciones energéticas innovadoras y discutir temas clave de la industria, como las tendencias políticas y económicas mundiales, la tecnología inteligente, la transición energética y las nuevas oportunidades de la industria financiera.

IPC busca apoyar a los participantes de la industria con visión de futuro para ayudar a desbloquear aún más las oportunidades de la industria energética a medida que continuamos aprendiendo de nuestras valiosas relaciones con los clientes en el campo energético. Con el comercio de energía y productos básicos aumentando año tras año, los expertos de IPC también estarán presentes para analizar cómo IPC está trabajando con Cloud9 Technologies, un líder en comunicaciones basadas en la nube, para ofrecer una solución de colaboración de voz abierta y avanzada para que las organizaciones puedan mantenerse un paso por delante en la industria mediante el uso de soluciones en la nube.

IPC tiene una amplia gama de productos y soluciones para impulsar el comercio de energía y productos básicos. Estas ofertas incluyen Unigy y Connexus Cloud. Unigy es la última plataforma de IPC en cambiar las reglas del juego. Es vanguardista y está basada en la arquitectura orientada a los servicios (SOA, por sus siglas en inglés) para intercambiar comunicaciones y aplicaciones. Es flexible, segura, robusta y simple. Unigy utiliza la última tecnología y arquitectura basadas en estándares para ayudar a impulsar la flexibilidad y la escalabilidad, y está diseñado específicamente para hacer que todo el entorno comercial sea más productivo, compatible, inteligente y eficiente.

La plataforma multinube de Connexus Cloud une los mercados de capitales globales con empresas de compra y de venta, corredores de intermediación, lugares de liquidez, empresas de energía, proveedores de ciclo de vida comercial y proveedores de datos de mercado, así como empresas de compensación y liquidación. Están interconectados en un ecosistema de más de 6600 participantes del mercado de capitales en 750 ciudades en más de 60 países de todo el mundo.

Con Connexus Cloud, IPC facilita voz, datos, socios y aplicaciones para usuarios de todo el sector financiero global.

Al proporcionar e integrar nubes privadas e híbridas, y al permitir un acceso seguro a más de 550 nubes públicas, Connexus Cloud permite el uso de la nube para comunicaciones de voz y datos seguras, garantizadas y de alto rendimiento. Esto incluye entregas optimizadas para cadenas de bloque, datos de mercado y transacciones.

Los asistentes al evento interesados en hablar con IPC pueden visitarnos en el Pabellón 2 en la caseta 2-231.

Acerca de IPCIPC es un líder en tecnología y servicio que impulsa los mercados financieros mundiales. Ayuda a los clientes a anticiparse al cambio y a resolver los problemas, marcando el estándar con conocimientos especializados del sector, una atención excepcional y una tecnología integral. IPC, que siempre piensa primero en el cliente, reúne uno de los ecosistemas financieros globales más diversos y grandes que comprende todo tipo de activos y participantes en los mercados. Como facilitador de este ecosistema, IPC dota de herramientas a la comunidad para interactuar, operar y reaccionar ante los cambios y desafíos de mercado, y colabora con sus clientes para que mantengan la seguridad, la productividad, el cumplimiento de las normas y la conexión. Conozca más en ipc.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2696197-1&h=459479078&u=...].

Algunas de las declaraciones contenidas en el presente comunicado de prensa pueden ser declaraciones a futuro. Todas las declaraciones a futuro se basan en las expectativas, suposiciones, estimaciones y proyecciones, e implican riesgos y factores de incertidumbre conocidos y desconocidos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los resultados futuros contenidos expresa o implícitamente en estas declaraciones a futuro.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/352841/ipc_logo_strapline_c... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2696197-1&h=1031258296&u...]

