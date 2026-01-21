IPDA y Gazprom-Media Holding firman un memorando de entendimiento para profundizar las relaciones bilaterales

(Información remitida por la empresa firmante)

CHENGDU, China, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- La International Publicity Development Alliance (IPDA) firmó oficialmente un memorando de entendimiento con el gigante de medios ruso Gazprom-Media Holding en San Petersburgo, Rusia, el 20 de enero, marcando un nuevo capítulo en la colaboración cultural, mediática e intersectorial entre China y Rusia.

Este acuerdo estratégico tiene como objetivo profundizar la integración entre los dos países en campos que incluyen la comunicación de medios, los intercambios culturales y turísticos, las visitas de negocios y los eventos internacionales.

Li Yu, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de IPDA, subrayó que la asociación va más allá del mero intercambio de recursos, calificándola de "sinergia estratégica de una visión compartida". Expresó su confianza en que al enriquecer continuamente el contenido de la cooperación, ampliar su alcance y establecer nuevos puntos de referencia, las dos partes escribirán conjuntamente un nuevo capítulo de crecimiento compartido y prosperidad en el turismo cultural y más allá para China y Rusia.

"Este acuerdo sirve como una hoja de ruta orientada al futuro para construir una nueva plataforma de intercambio cultural y de medios entre Rusia y China, que tiene una importancia estratégica a largo plazo para las relaciones bilaterales entre pueblos", dijo Alexander Zharov, director general de Gazprom-Media Holding.

Añadió que las dos partes pondrán en común recursos creativos y tecnológicos para desarrollar conjuntamente proyectos que no sólo puedan mejorar el entendimiento mutuo entre los pueblos de los dos países sino también establecer nuevos estándares para las industrias de comunicaciones y turismo.

Según el MoU, la cooperación abarcará múltiples áreas clave, incluido el desarrollo de proyectos culturales y turísticos que resalten la singularidad de varias regiones de Rusia y China, la profundización de los programas bilaterales de viajes de estudios transfronterizos, la organización de visitas de negocios y actividades de intercambio, así como la cocreación de productos colaborativos basados en propiedad intelectual.

Los planes futuros también incluyen la organización de exposiciones a gran escala, foros internacionales, festivales culturales e iniciativas de cooperación comercial relacionadas.

