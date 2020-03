COMUNICADO: iQIYI presenta el estreno mundial del tan esperado programa original de variedades Youth with You 2 (1)

BEIJING, 12 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- iQIYI, Inc. (iQIYI o «la Empresa»), un servicio de ocio en línea innovador y líder del mercado en China, ha puesto en marcha hoy oficialmente la segunda temporada de su exitoso programa original de variedades Juventud Contigo (en adelante, Youth with You 2 o «el programa»), creado por iQIYI, cocreado por Caviar Communications y Weibo, y coproducido por Caviar Communications y iQIYI Fancy Monster Studio. El programa se estrenará en exclusiva en iQIYI, QIYIGUO TV y en iQIYI internacional.

https://mma.prnewswire.com/media/1123256/iQIYI_Youth_with_Yo... [https://mma.prnewswire.com/media/1123256/iQIYI_Youth_with_Yo...]

Al igual que el exitoso primer programa original de iQIYI estrenado en 2020, Youth with You 2 es un programa de selección de ídolos que reúne a 108 aprendices de ídolos femeninos para entrenar y concursar, de las cuales al final solo unas pocas aprendices son seleccionadas con los votos de los espectadores para debutar como grupo de ídolos. Mediante la utilización de innovaciones y mejoras en el contenido, características basadas en la interacción, integraciones tecnológicas y productos derivados de la propiedad intelectual, el programa ofrece al público una nueva experiencia de entretenimiento interactivo e envolvente. Además, iQIYI también presentará contenidos VIP exclusivos, en los que se incluyen dos espectáculos de variedades durante el programa Youth with You 2.

Retransmisión en directo con subtítulos en varios idiomas; el programa genera un amplio debate antes de su estreno

Como propiedad intelectual original de iQIYI, la franquicia Youth with You se ha granjeado la aclamación de la crítica de públicos internacionales. Con su reparto de estrellas como el productor juvenil KUN, adalid de Idol Producer y mentor LISA del grupo internacional de ídolos BLACKPINK, y la participación de 46 agencias de talentos y 108 aprendices, el espectáculo ha atraído a fans de China y del extranjero incluso antes de su estreno. Desde que se anunció oficialmente la producción del espectáculo, los debates sobre temas relacionados han encabezado múltiples clasificaciones de medios sociales en China, como trending topics en Weibo, TikTok y Zhihu, además de convertirse en principal trending topic mundial de Twitter.

Youth with You 2 es también el primer programa de variedades originales de iQIYI que se produce de acuerdo con las normas de producción de contenido local de los mercados internacionales. Por ejemplo, la postproducción del programa, además de su versión original en chino, se lleva a cabo simultáneamente en inglés y en tailandés para adaptar localmente mejor el contenido para los espectadores de esos mercados. Además, hay disponibles subtítulos en chino, inglés, tailandés, vietnamita, indonesio, malayo, español y coreano del programa en el iQIYI internacional. Al mismo tiempo, iQIYI ha abierto cuentas oficiales de medios de comunicación sociales para que el programa interactúe con su público mundial en YouTube, Facebook e Instagram. Astro, el socio estratégico de iQIYI y la principal marca de medios de comunicación de Malasia, también aprovechará sus plataformas para promover el programa. Esto mejorará efectivamente la experiencia de visualización y diversificará las interacciones del espectáculo que se pondrán a disposición de los usuarios en el extranjero.

El nuevo contenido de variedades en el mercado de ídolos femeninos genera más oportunidades para aprendices de ídolo femeninas

Con el rápido desarrollo de la industria china de ídolos, iQIYI se dio cuenta de la falta de exposición que se da al mercado de aprendices de ídolos femeninos y decidió centrarse en este mercado con Youth with You 2. Al reinventar el formato de reality show, Youth with You 2 da vida al desafiante viaje que las aprendices femeninas realizan a lo largo del programa, que muestra a estas aprendices el camino para convertirse en un nombre conocido mientras se contribuye al desarrollo sostenible de la industria de los ídolos.

Aprovechando las capacidades de producción de contenidos originales y los genes innovadores de iQIYI, Youth with You 2 reinventa el formato del programa y los segmentos del concurso. Centrándose en los temas de «auto-interpretación» y «el yo indefinido», el programa logra liberar todo el potencial de los aprendices.

Ofrecer a los usuarios una experiencia de entretenimiento diversa a través de la innovación tecnológica y la ventaja del ecosistema

En Youth with You 2, iQIYI aplica sus bazas en innovación y tecnología a aspectos como la producción, la radiodifusión y la comercialización. Esto, combinado con la utilización del desarrollo de la cadena de la industria de la Empresa, hace que iQIYI logre elevar la experiencia de visualización y el valor comercial de la franquicia de propiedad intelectual de Youth with You 2.

Por ejemplo, se utiliza realidad aumentada, Qiguan y las características interactivas se utilizan para crear una experiencia de visualización más envolvente para el público. La función de interacción de vídeo de «cogerse la mano» impulsada por la realidad aumentada permite a los espectadores grabar vídeos cortos que muestran imágenes virtuales de los alumnos del programa; Qiguan utiliza la tecnología de la inteligencia artificial para identificar a los aprendices en los que el espectador está interesado y proporciona información y contexto relacionados que ayudan al espectador a entender mejor a los aprendices; el programa también colabora con la aplicación iQIYI Suike para proporcionar a los espectadores acceso a vídeos cortos interactivos que presentan el contenido del programa, con lo que se satisfacen las diversas necesidades de interacción de los espectadores con estos ídolos en formación.

Además, la serie de cómics derivada del programa, Youth with You: Flower Girl se estrenó el 12 de marzo en la iQIYI Comic App, lo que brinda a los espectadores una experiencia de contenido de ocio que va más allá del propio programa. 98 aprendices del programa también se han convertido en embajadores de Zeal Beauty, la nueva aplicación social de maquillaje de iQIYI. Como embajadores de maquillaje, estos aprendices subirán tutoriales o consejos relacionados con el maquillaje a Zeal Beauty, gracias a lo que aficionados y público pueden tener una perspectiva mayor de las vidas y personalidades de estos aprendices.

En los últimos años, iQIYI ha producido continuamente contenido de variedades inspirador, como Idol Producer y Youth with You, que se centró en la cultura juvenil. Estos espectáculos desembocaron en la creación de grupos de ídolos masculinos como NINEPERCENT y UNINE, que ahora han alcanzado renombre mundial. Con Youth with You 2, iQIYI se esforzará por aprovechar al máximo el valor de sus capacidades tecnológicas y comerciales con el fin de proporcionar a los espectadores y aficionados de Youth with You 2 una mejor experiencia de ocio.

Acerca de iQIYI, Inc.

(CONTINUA)