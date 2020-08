- iQOO se convierte en Premium Partner de BMW M Motorsport para la temporada DTM 2020

SHENZHEN, China, 19 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- La marca de smartphone global de vivo iQOO puede hoy anunciar que es un Premium Partner de BMW M Motorsport en la DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). El conductor de pruebas de BMW Timo Glock, de Alemania, dará lo mejor de sí para conducir el iQOO BMW M4 DTM a la victoria esta temporada y defender la velocidad extrema y potente rendimiento bajo la nueva alianza.

Como leyenda en los eventos DTM, BMW M Motorsport representa lo último en velocidad y también lo último en rendimiento, lo que coincide con el concepto de marca de iQOO de 'I Quest On and On' para un rendimiento perfecto y una innovación revolucionaria.

"El espíritu de competición de iQOO incendiará la pasión mundial por la tecnología ultrarrápida. Los teléfonos iQOO están diseñados para consumidores con una necesidad de velocidad, naturalmente inclinados hacia un rendimiento superior. Como Premium Partner, esta es una gran oportunidad para nuestra marca. No podemos esperar a demostrar el alto rendimiento de iQOO al mundo", dijo Felix Feng, director general de iQOO China.

"Bienvenido, iQOO, a la familia BMW DTM", dijo el director de BMW Group Motorsport, Jens Marquardt. "La tecnología y la innovación es lo que nos impulsa, y estos son los valores que también representan a iQOO. Esta es la base perfecta para una alianza de éxito. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a iQOO como nuevo Premium Partner a bordo, y más aún en los difíciles tiempos que atraviesa el mundo y también el automovilismo. Además, el iQOO BMW M4 DTM tiene una imagen fantástica".

Desde el inicio de la temporada DTM el primer fin de semana en agosto, Timo Glock ya ha disputado cuatro carreras en el iQOO BMW M4 DTM en Spa-Francorchamps (BEL) y en el Lausitzring (ALE). "Es fantástico que BMW M Motorsport haya podido atraer una gran concienciación y pensamiento prospectivo como iQOO, la marca de smartphone de alta clase a DTM como Premium Partner. Este es un gran signo para las series de carreras, especialmente en estos difíciles tiempos. Estoy especialmente contento de volver a mi conocido color amarillo desde mis primeros años en la DTM - por lo menos cuando se me ve de frente. Estoy disfrutando conducir en la iQOO BMW M4 DTM.", dijo.

Glock disputa su octava temporada DTM en 2020. En sus 116 carreras hasta la fecha, ha obtenido cinco victorias, cinco posiciones pole y 14 podios.

Acerca de vivo

vivo es una compañía de tecnología global orientada al producto, con su negocio principal centrado en dispositivos inteligentes y servicios inteligentes. vivo se compromete a conectar a los usuarios de todo el mundo, mediante el diseño de smartphones emocionantes e innovadores y dispositivos de acompañamiento, así como servicios que integran tecnología y pensamiento de diseño de manera única y creativa. Siguiendo los valores principales de la compañía, que incluyen innovación, orientación al consumidor y benfen*, vivo ha implementado una estrategia de desarrollo sostenible, con la visión de convertirse en una empresa líder, perdurable y de clase mundial.

Con sede en China, apoyada por una red de nueve centros de I+D en Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghái, Taipei, Tokio y San Diego, vivo se centra en el desarrollo de tecnologías de consumo de vanguardia, como 5G, inteligencia artificial, diseño industrial, fotografía y otras tecnologías prometedoras. vivo también ha establecido cinco ejes de producción (incluyendo el centro de fabricación autorizado por la marca), en China, sur y sureste de Asia, fabricando más de 200 millones de smartphones cada año. Hasta 2019, vivo ha diversificado su red de ventas en más de 30 países y regiones y es apreciado por más de 350 millones de usuarios en todo el mundo.

*"Benfen" es un término que describe la actitud de hacer lo correcto y hacerlo bien, que es la descripción ideal de la misión de vivo para hacer tecnología para el bien.

