IQUO lanza Dream Hacienda Las Chapas, siete villas de autor en el Este de Marbella

Hacienda las Chapas - IQUO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.- IQUO presenta Dream Hacienda Las Chapas, un desarrollo de siete villas de obra nueva en Hacienda Las Chapas, en el Este de Marbella, con parcelas de entre 1.000 y 1.260 m y un volumen total de inversión estimado superior a los 24 millones de euros. El proyecto, desarrollado junto a DphRE y diseñado por el arquitecto Teodoro Cabrilla, se enmarca en un mercado que sigue consolidando a Marbella como uno de los destinos residenciales más competitivos de Europa.



La demanda internacional de vivienda prime en la Costa del Sol sigue creciendo frente a una oferta estructuralmente limitada. A los compradores tradicionales del norte de Europa se suman cada vez más perfiles latinoamericanos y de Oriente Medio, atraídos por la seguridad jurídica, el clima y un ecosistema de servicios consolidado. El auge de Málaga como polo tecnológico y de talento internacional está incorporando además un nuevo comprador que busca primera residencia y no solo segunda vivienda.



Hacienda Las Chapas es una de las zonas residenciales con más tradición del Este de Marbella, caracterizada por su baja densidad edificatoria, su abundante vegetación mediterránea y la elevada protección medioambiental del entorno. La normativa urbanística restringe nuevas promociones en áreas de alto valor paisajístico, lo que convierte la escasez de suelo en uno de los rasgos que definen el mercado local.



La zona ha sabido mantenerse al margen del ruido sin renunciar a la cercanía de todo lo que ofrece Marbella: golf, gastronomía de autor, colegios internacionales, acceso directo a algunas de las playas más tranquilas del litoral y una conexión de unos 40 minutos con el aeropuerto de Málaga.



Teodoro Cabrilla, con más de treinta años de trayectoria en la Costa del Sol y autor de proyectos de referencia como The View Marbella, plantea villas de líneas contemporáneas y materiales que dialogan con el paisaje: piedra natural, tonos cálidos y jardines que funcionan como continuación del interior. Cada vivienda está orientada para aprovechar la luz natural a lo largo del día, lo que además reduce el consumo energético.



"Cada villa es un mundo en sí mismo. Hemos diseñado espacios donde la luz mediterránea es el material principal. Donde abrir los ojos por la mañana sea ya una experiencia", explica Cabrilla.



Una de las decisiones centrales del proyecto es la implantación de las villas sobre el terreno. Las viviendas se disponen de forma escalonada, aprovechando la topografía natural, para que ninguna interfiera en las vistas ni en la intimidad de las demás. Las calles siguen las curvas del terreno en lugar de imponerse sobre él. El resultado es una comunidad de solo siete familias en la que la privacidad no depende de muros, vallas ni cámaras, sino del propio diseño.



La limitación a siete unidades responde a una estrategia deliberada. Cada villa puede adaptarse a las especificaciones de su propietario, un modelo ya asentado en el segmento ultra prime europeo y que empieza a ganar peso en España de la mano de promotoras de vocación boutique. La alianza con DphRE aporta capacidad de distribución internacional y acceso a compradores de los principales mercados emisores hacia la Costa del Sol.



"El mercado de lujo en Marbella no ha mostrado síntomas de desaceleración. La demanda de vivienda exclusiva, bien ubicada y con una firma arquitectónica de referencia sigue superando a la oferta disponible, y Dream Hacienda Las Chapas nace para responder a ese comprador exigente", señala Javier Gefaell, CEO de IQUO.



Sobre IQUO

IQUO es una promotora que desarrolla su actividad a través de su propia plataforma de inversión iquo.io. Combina más de 30 años de experiencia en el sector con tecnología propia para ofrecer oportunidades estructuradas bajo criterios institucionales. La compañía desarrolla un modelo end-to-end que abarca desde la identificación de activos hasta la desinversión, con el objetivo de mejorar la transparencia, la eficiencia y el acceso al real estate.





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