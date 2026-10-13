IQVIA selecciona las aplicaciones de Veeva Clinical Operations

(Información remitida por la empresa firmante)

RESEARCH TRIANGLE PARK, N.C. y PLEASANTON, Calif., 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- IQVIA (NYSE: IQV) y Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunciaron hoy la ampliación de su colaboración mediante la selección de Veeva CTMS, eTMF, Study Startup y Site Connect como aplicaciones estándar corporativas que se utilizarán en todos los estudios de desarrollo clínico de IQVIA. Esto amplía la colaboración en materia de EDC anunciada anteriormente.

IQVIA y Veeva combinan sus capacidades de primer nivel en investigación clínica para ayudar a los clientes a aumentar la velocidad y la eficiencia de los ensayos, reforzar el enfoque centrado en los centros de investigación y tomar decisiones mejor fundamentadas; todo ello con el objetivo final de hacer llegar más rápidamente a los pacientes tratamientos que transforman vidas. Todas las soluciones clínicas de Veeva también están disponibles a través de IQVIA para aquellos patrocinadores que deseen implementar el conjunto completo de tecnologías de Veeva.

"Al unir las fortalezas de nuestras compañías, ofrecemos a los equipos clínicos una forma de trabajo más conectada, basada en una integración fluida de nuestras respectivas tecnologías", afirmó Richard Staub, presidente de Soluciones de Investigación y Desarrollo de IQVIA. "Igualmente importante es que los clientes conservan la flexibilidad de elegir las tecnologías y soluciones de EDC, RTSM y eCOA que mejor se adapten a sus necesidades, incluidas las capacidades innovadoras de IQVIA".

"Esta es una expansión emocionante de la alianza que IQVIA y Veeva anunciaron el año pasado y del trabajo que hemos realizado juntos desde entonces", señaló Peter Gassner, fundador y consejero delegado de Veeva. "Estamos comprometidos a facilitar una integración fluida de productos y servicios en beneficio de nuestros clientes y a mejorar el acceso de los pacientes a las innovaciones".

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Acerca de IQVIAIQVIA (NYSE:IQV) es un proveedor líder a nivel mundial de servicios de investigación clínica, información comercial e inteligencia sanitaria para los sectores de las ciencias de la vida y la atención médica. La cartera de soluciones de IQVIA se sustenta en IQVIA Connected Intelligence™ para ofrecer información práctica y servicios basados en datos de salud de alta calidad, inteligencia artificial de grado sanitario (Healthcare-grade AI), análisis avanzados, tecnologías de vanguardia y una amplia experiencia en el sector. IQVIA se compromete a utilizar la inteligencia artificial de manera responsable, desarrollando capacidades impulsadas por IA basadas en enfoques de primer nivel en materia de privacidad, cumplimiento normativo y seguridad del paciente, y ofreciendo soluciones de IA que cumplen con los elevados estándares de confianza, escalabilidad y precisión que exige la industria. Con una plantilla de aproximadamente 94.000 empleados en más de 100 países —entre ellos expertos en atención sanitaria, ciencias de la vida, ciencia de datos, tecnología y excelencia operativa—, IQVIA se dedica a acelerar el desarrollo y la comercialización de tratamientos médicos innovadores para contribuir a mejorar los resultados de los pacientes y la salud de la población en todo el mundo.

IQVIA es líder mundial en la protección de la privacidad individual de los pacientes. La empresa utiliza una amplia variedad de tecnologías y medidas de seguridad que mejoran la privacidad para protegerla, al tiempo que genera y analiza información a una escala que ayuda a los actores del sector sanitario a identificar patrones de enfermedades y correlacionarlos con la vía de tratamiento y la terapia precisas necesarias para obtener mejores resultados. Los conocimientos y las capacidades de ejecución de IQVIA ayudan a las empresas de biotecnología, dispositivos médicos y farmacéuticas, a los investigadores médicos, a las agencias gubernamentales, a las aseguradoras y a otros actores del sector sanitario a comprender mejor las enfermedades, los comportamientos humanos y los avances científicos, con el fin de avanzar en su camino hacia la cura. Para obtener más información, visite www.iqvia.com.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube industrial para ciencias de la vida con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, abarcando desde las mayores compañías farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que sirve. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de VeevaEste comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios y las declaraciones prospectivas relativas a la asociación de Veeva con IQVIA y a los beneficios previstos de dicha asociación. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar negativamente nuestros resultados, entre los que se incluyen los riesgos e incertidumbres divulgados en nuestro informe presentado en el Formulario 10-Q para el año fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede encontrar aquí (un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio se encuentra en las páginas 33 y 34), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder a través de sec.gov.

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