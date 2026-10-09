IROS 2026 - PaXini presenta su estrategia táctil integral para la inteligencia artificial física

IROS 2026 | PaXini - PaXini

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de octubre de 2026.- Mientras investigadores y líderes del sector de todo el mundo se reunían en Pittsburgh para participar en IROS 2026 (del 27 de septiembre al 1 de octubre) y abordar la escalabilidad de la inteligencia artificial física, PaXini AI ocupó un lugar destacado al presentar su gama completa de productos, desde chips hasta robots humanoides, y organizar GEEN 2026 · IROS, la Noche Global del Ecosistema de Inteligencia Corporizada

El evento no fue simplemente un intercambio de conocimientos, sino un encuentro del sector centrado en el despliegue de la inteligencia corporizada.



Como líder en detección táctil, PaXini ha desarrollado un sistema integral de circuito cerrado centrado en el tacto: PIE (Percepción, Inteligencia y Ejecución). La Percepción permite a los robots comprender el entorno real de forma más completa y precisa. La Inteligencia utiliza datos y experiencia para que los robots pasen de estar programados a ser capaces de adaptarse y generalizar. La Ejecución, mediante potentes actuadores y efectores finales de gran destreza, permite a los robots realizar tareas complejas. Estas tres capas se impulsan mutuamente y conforman la capacidad de infraestructura de PaXini para la era de la inteligencia artificial física.



En IROS, PaXini presentó este sistema a través de su gama completa de productos: chips personalizados, sensores táctiles multidimensionales, guantes de recopilación de datos, manos robóticas diestras y robots humanoides.



En el ámbito de la percepción, los sensores táctiles de la serie PX6AX se presentaron junto con sensores de par articular, sensores de fuerza/par de seis ejes, sensores táctiles para los pies y piel electrónica de cuerpo completo, mostrando cómo los robots adquieren una percepción completa del contacto y de su propio estado.



Para la recopilación de datos, Data Collection Glove captura simultáneamente señales táctiles, visuales y de ángulos articulares, proporcionando datos físicos de alta calidad para el entrenamiento de modelos.



En el ámbito de la ejecución, las manos robóticas diestras con capacidad táctil y los robots humanoides con sensores táctiles integrados de forma nativa trasladan la percepción y la inteligencia a la manipulación real.



Durante la conferencia, PaXini organizó GEEN 2026 · IROS, la Noche Global del Ecosistema de Inteligencia Corporizada, que reunió a cerca de 200 destacados académicos, líderes del sector e inversores de todo el mundo. Celebrado en Pittsburgh, uno de los principales centros de innovación en robótica, el evento supuso la segunda edición de GEEN organizada por PaXini, tras WRC 2026 en Pekín.



El encuentro ofreció a los participantes un foro que reunió al ámbito académico y a la industria para analizar las diferentes vías tecnológicas, evaluar el ritmo de industrialización y alcanzar consensos sobre la infraestructura táctil, los estándares de datos y la colaboración entre el mundo académico y el sector industrial.



La velada incluyó mesas redondas que reunieron a representantes de universidades, institutos de investigación, empresas emergentes e inversores, contribuyendo a establecer conexiones difíciles de conseguir durante la intensa actividad de una conferencia. Las conversaciones se prolongaron hasta bien entrada la noche, reflejando el reconocimiento compartido de que la siguiente fase de la inteligencia corporizada depende de vínculos más estrechos entre la investigación, el capital y el despliegue tecnológico. En un encuentro en el que el intercambio sincero de ideas sustituyó a las presentaciones formales, el evento se convirtió en una de las reuniones de mayor intensidad intelectual de IROS.



Mientras tanto, el programa PaXini Global Horizons (PGH) continúa conectando a equipos de investigación de todo el mundo. Está dirigido a la investigación de vanguardia en inteligencia corporizada y a su aplicación práctica, proporcionando financiación de cientos de millones, productos integrales y recursos de datos a gran escala.



Lanzado hace apenas dos meses, el programa ha recibido respuestas de más de 100 universidades e instituciones de investigación de primer nivel, y ya se han iniciado más de 50 proyectos de investigación.



En IROS, un equipo de investigación del Instituto de Automatización de la Academia China de Ciencias (CASIA), dirigido por el profesor Long CHENG y Xinpan MENG, doctor, consiguió la aceptación de un artículo científico. Utilizando el PX6AX GEN3 de PaXini como única fuente de datos táctiles físicos para tareas de ensamblaje con precisión submilimétrica, el sistema alcanzó una tasa de éxito de inserción del 67 % con una holgura de 0,05 mm, al tiempo que redujo la fuerza máxima de interacción en un 60 % y el par de torsión en un 44 %, demostrando el valor práctico de la información táctil en operaciones de alta precisión.



Desde percibir el mundo hasta comprenderlo y actuar sobre él, PaXini está acelerando el despliegue de la inteligencia corporizada mediante sus capacidades integrales PIE. La compañía también invita a socios industriales, instituciones de investigación y universidades de todo el mundo a unirse a PGH para ampliar los límites de la tecnología corporizada y construir un ecosistema abierto para la inteligencia artificial física.

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