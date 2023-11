Isabel Díaz-Ayuso, Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Fernando Sánchez, Premios Taurinos del CFG

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de noviembre de 2023.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso; los diestros Morante de la Puebla y Emilio de Justo, y el banderillero Fernando Sánchez han sido distinguidos en su XIX edición por los Premios Taurinos del Club Financiero Génova, cuyo acto de entrega tuvo lugar el martes, 31 de octubre

El Jurado ha considerado merecedor de la categoría de ‘Protagonista de la Fiesta Nacional’ a Morante de la Puebla, quien toreando durante la temporada más de cien tardes "no solo sembró afición en las plazas más pequeñas, sino que se abrió el abanico de encastes enfrentándose a todo tipo de ganaderías y con cualquier compañero". A este "ímprobo mérito" se suma la "ya histórica actuación del 29 de abril de 2022 en La Maestranza de Sevilla en la que logró los máximos trofeos tras 52 años", concluye



En la categoría ‘Detalle de la Feria de San Isidro 2022’, premio que no pudo entregarse en su día, el Jurado del CFG distingue al banderillero Fernando Sánchez, mientras que en la categoría de ‘Detalle de la Feria de San Isidro 2023’ el reconocimiento recae en Emilio de Justo por su brindis al "sobresaliente" Álvaro de la Calle, que tuvo lugar en la tarde del 4 de junio de 2023, durante la tradicional corrida de la prensa con toros de Victorino Martín en el mano a mano de Paco Ureña y Emilio de Justo. En aquella ocasión, el extremeño "tuvo el gesto de sensibilidad" de brindar el cuarto toro al sobresaliente que estoqueó los cinco toros al truncarse su gesto en solitario del Domingo de Ramos de 2022.



Por último, se reconoce en la categoría de ‘Entidad o persona que defienda o promocione de forma destacada la fiesta’ a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a quien se distingue por unanimidad por su "defensa total" del mundo del toro. El Jurado taurino del CFG expone que ha apoyado la fiesta con ayudas directas a los ganaderos de toros de lidia, así como con el patrocinio de una serie de circuitos organizados por la Fundación Toro de Lidia como la Copa Chenel, el Circuito de Novilladas de Madrid, el torneo Manuel Vidrié para rejoneadores o el Certamen Kilómetro Cero de novilleros sin caballos.



Precisamente, el presidente del Jurado, Rafael Monjo, destacó en su intervención en el acto de entrega de estas distinciones "la incorporación creciente de la juventud a las plazas de toros", lo que, en el caso particular de Madrid, atribuyó al apoyo de la presidenta madrileña.



Recogió el testigo, en nombre de Díaz-Ayuso, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, quien trasladó en nombre de aquella su agradecimiento, porque, dijo, "no hay nada que dé mayor satisfacción que defender nuestras tradiciones y reiterar, en cada intervención, que Madrid, nuestro Madrid, ama la Fiesta de los Toros porque ama el arte y la libertad".



Con una nutrida representación de socios del Club Financiero Génova y de personalidades de la sociedad madrileña, entre ellas el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, el presidente de la sociedad, Arturo de las Heras, saludó las intervenciones, agradeció a los premiados su aportación al mundo del toro y deseó "la continuidad de la Fiesta Nacional". Esta nueva edición coincide con la celebración del CFG del 50º aniversario de su constitución.







