Isabel Villanueva, nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona. - UIC BARCELONA.

La Dra. Villanueva asume el decanato de la Facultad tras haber ejercido de vicedecana anteriormente.

Villanueva ha liderado el impulso de la Facultad en el ámbito de las industrias culturales y creativas.

Barcelona, 22 de enero de 2026 - La Dra. Isabel Villanueva Benito ha sido nombrada nueva decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC Barcelona, después de haber ejercido de vicedecana anteriormente y haber liderado el impulso de la Facultad en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Isabel Villanueva es doctora en Comunicación por UIC Barcelona y ha compaginado su labor académica con su intensa actividad en el mundo profesional. El nombramiento de Villanueva supone una apuesta de la Facultad por las industrias creativas y culturales, después que la Universidad firmara un convenio de colaboración con el encuentro musical internacional BIME, que dirige la profesional desde 2024.

"Queremos que la industria de la música se beneficie de la colaboración de los académicos y que las universidades se incorporen en el estudio de la música desde ámbitos que hasta ahora solo llevaba el sector, por el acceso a los datos o porque no existía esta cultura", ha explicado la nueva decana. "Nuestra misión es posicionar a UIC Barcelona y el trabajo de investigación, abrir una nueva vía de conocimiento altamente demandada por muchos territorios internacionales en el sector de la cultura", ha destacado Villanueva. En 2025, UIC Barcelona organizó el I Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas, que celebrará su segunda edición en Bilbao en 2026.

Isabel Villanueva ha querido agradecer el trabajo a todo el equipo y al decano saliente, el Dr. Pedro Sigaud, en la formación en tecnologías emergentes al alumnado. "La visión de la Facultad es la de formar a nuestros alumnos y profesorado en el uso ético y constructivo de la tecnología, ya que la irrupción de la IA va a transformar neurálgicamente la manera en la que el futuro comunicador va a trabajar", ha señalado. "Lo que la IA no va a sustituir es el proceso de conocimiento, ni la generación de emociones; el valor experiencial de la comunicación es fundamental", ha razonado.

Isabel Villanueva se ha mostrado optimista ante el futuro laboral de los comunicadores. "Las nuevas generaciones tienen la llave, si están bien formadas. Desde la Facultad los vamos a acompañar, prestando mucha atención a su visión humanista y ética, dotándolos de más herramientas globales, un mayor conocimiento y una mirada crítica", ha detallado. La doctora en Comunicación opta por un plan de estudios internacional, con una oferta académica que incorpore las tecnologías emergentes, e itinerarios especializados, como las nuevas menciones en Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Estrechamente vinculada a UIC Barcelona desde hace más de 18 años, Villanueva desarrolló su doctorado en la captación de nuevos públicos en la música clásica en la Universidad. Su carrera profesional se aceleró gracias a una beca Fulbright en la UCLA, en Estados Unidos. La docente e investigadora ha trabajado en las principales empresas musicales del mundo, como Sony Music, Universal o Warner Music, desarrollando proyectos artísticos y musicales. Desde 2024 es miembro vocal del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, órgano asesor del Gobierno de Navarra y desde 2025 Directora General de BIME, el encuentro de Industria Musical de referencia mundial entre los mercados de Europa y América Latina, representando a 42 países.

