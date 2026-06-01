iScooter celebra 11 años de innovación con una venta de aniversario en toda Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, empresa innovadora dedicada a las soluciones de transporte personal, celebra su 11º aniversario con una campaña promocional por tiempo limitado en toda Europa. Del 1 al 17 de junio, las ofertas exclusivas ofrecen importantes descuentos en toda su gama de productos.

Productos estrella

Patinete eléctrico i9 Ultra – El compañero ideal para desplazamientos diarios: Diseñado para los usuarios urbanos que buscan practicidad y comodidad, el i9 Ultra cuenta con homologación DGT y un diseño ligero ideal para los trayectos diarios por la ciudad. Equipado con un motor potente y una conducción estable, ofrece una experiencia de viaje cómoda y eficiente para desplazamientos urbanos y recorridos de corta distancia.

Diseñado para los usuarios urbanos que buscan practicidad y comodidad, el i9 Ultra cuenta con homologación DGT y un diseño ligero ideal para los trayectos diarios por la ciudad. Equipado con un motor potente y una conducción estable, ofrece una experiencia de viaje cómoda y eficiente para desplazamientos urbanos y recorridos de corta distancia. Patinete eléctrico iX7 Pro – Rendimiento todoterreno y gran autonomía: El iX7 Pro está equipado con un potente motor y una estructura robusta diseñada para aventuras todoterreno. Gracias a su gran autonomía, neumáticos resistentes y excelente estabilidad, proporciona una experiencia de conducción potente y cómoda incluso en terrenos complejos y rutas de larga distancia.

El iX7 Pro está equipado con un potente motor y una estructura robusta diseñada para aventuras todoterreno. Gracias a su gran autonomía, neumáticos resistentes y excelente estabilidad, proporciona una experiencia de conducción potente y cómoda incluso en terrenos complejos y rutas de larga distancia. Patinete eléctrico W12 – Potencia extrema para aventuras off-road: Equipado con un potente sistema de 3000 W, el W12 está diseñado para los amantes de la velocidad y el rendimiento extremo. Su estructura resistente, suspensión avanzada y capacidades todoterreno lo convierten en una opción ideal para usuarios que buscan potencia, estabilidad y emoción en cada recorrido.

Bono especial

Además de descuentos directos con ahorros máximos de hasta 450 libras, la campaña también incluye un sorteo promocional que ofrece a los participantes la oportunidad de ganar un F7Ultra gratis.

Fundada con el objetivo de promover la movilidad eléctrica accesible, iScooter ha expandido su presencia en mercados internacionales durante la última década. Su gama de productos refleja un compromiso constante con la combinación de rendimiento, seguridad y comodidad, satisfaciendo así diversas necesidades de movilidad urbana y recreativa.

Acerca de iScooter

Fundada en 2015, iScooter desarrolla soluciones de transporte personal inteligentes y sostenibles que abordan la congestión urbana y los desafíos ambientales. Con presencia en más de 30 países, la marca ofrece movilidad intuitiva y de cero emisiones a través de un diseño innovador y funciones centradas en el usuario, lo que permite desplazamientos más limpios y eficientes, así como experiencias de viaje adaptables para la vida cotidiana.

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Página web: www.iscooterglobal.eu

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