iScooter da la bienvenida a la primavera con movilidad urbana y una campaña de conducción estacional en España

BERLIN, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con la llegada de la primavera a Europa, los días más largos y el clima más suave están transformando la forma en que las personas se desplazan por las ciudades. En los centros urbanos, tanto quienes viajan diariamente al trabajo como quienes viajan por placer recurren cada vez más a los patinetes eléctricos como una forma flexible y de bajas emisiones de desplazarse a diario y disfrutar de la temporada al aire libre. Como reflejo de este cambio en la movilidad urbana, iScooter celebra el inicio de la primavera con una campaña de rebajas de primavera diseñada en torno a situaciones reales de conducción y la experiencia cotidiana del usuario.

Del 25 de febrero al 10 de abril, las rebajas de primavera de iScooter destacan el compromiso de la marca por hacer que los viajes de primavera sean más cómodos, agradables y accesibles para usuarios de diferentes estilos de vida. En lugar de centrarse únicamente en descuentos, la campaña se centra en el valor añadido para los usuarios, desde beneficios para miembros hasta recompensas de temporada.

Durante la campaña, algunos modelos de iScooter incluirán accesorios o regalos gratuitos, disponibles en cantidades limitadas. Los miembros también podrán canjear puntos de recompensa por regalos o cupones de descuento, desbloqueando beneficios exclusivos para usuarios registrados. Además, iScooter organizará sorteos regulares en sus plataformas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar premios, incluyendo un patinete eléctrico completo como gran premio.

Las rebajas de primavera también destacan varios modelos básicos diseñados para diferentes necesidades y entornos de conducción:

i9Max ,diseñado para quienes buscan mayor autonomía y rendimiento en la ciudad, es ideal para los desplazamientos diarios, ofreciendo una conducción estable y cómoda en trayectos urbanos.

,diseñado para quienes buscan mayor autonomía y rendimiento en la ciudad, es ideal para los desplazamientos diarios, ofreciendo una conducción estable y cómoda en trayectos urbanos. iX5S , está dirigido a usuarios que se encuentran frecuentemente con carreteras irregulares o terrenos mixtos, ofreciendo una opción más adaptable a diversas condiciones.

está dirigido a usuarios que se encuentran frecuentemente con carreteras irregulares o terrenos mixtos, ofreciendo una opción más adaptable a diversas condiciones. iX7 Pro, se posiciona como un patinete eléctrico todoterreno de alto rendimiento, dirigido a usuarios que buscan mayores capacidades para entornos exteriores exigentes.

Con esta campaña de primavera, iScooter continúa priorizando un posicionamiento de producto bien pensado basado en escenarios de uso reales, en lugar de solo en especificaciones.

De cara al futuro, 2026 será un año clave para iScooter, con múltiples lanzamientos de nuevos productos planificados. En 2025, la marca realizó una importante inversión en investigación y desarrollo interno, completando el desarrollo independiente de varios modelos nuevos. Esto marca un paso importante en la transición continua de iScooter de una marca centrada en el valor a una impulsada por la solidez del producto y la capacidad tecnológica.

Esta primavera, iScooter invita a los usuarios a explorar sus ciudades con más libertad, más recompensas y más confianza. Para obtener más información sobre las rebajas de primavera y los productos participantes, visite iScooter.

