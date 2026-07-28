iScooter lanza una campaña para fomentar un transporte escolar más inteligente

(Información remitida por la empresa firmante)

- iScooter lanza una campaña de vuelta a las clases de 45 días en toda Europa para fomentar un transporte escolar más inteligente entre los estudiantes

BERLÍN, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, empresa innovadora en soluciones de transporte personal, ha dado a conocer una campaña de vuelta a las clases de 45 días para consumidores europeos, que se extenderá del 28 de julio al 10 de septiembre de 2026. Diseñada para coincidir con el período de mayor actividad de compras de regreso a las clases en agosto, la campaña ofrece descuentos exclusivos para estudiantes, ofertas limitadas en accesorios y una gama de productos de movilidad eléctrica adaptados a diferentes necesidades de desplazamiento y estilo de vida.

Con el regreso de los estudiantes a los campus y la preparación de las familias para el nuevo año académico, las soluciones de transporte flexibles cobran cada vez más importancia. Para los estudiantes universitarios y los jóvenes que se desplazan a diario, las opciones de movilidad compactas y prácticas pueden simplificar los viajes cortos entre campus, residencias y transporte público. Por otro lado, las compras familiares para el regreso a clases suelen ir más allá de las necesidades de transporte diarias, lo que genera demanda de productos de movilidad adecuados para diferentes grupos de edad.

Con el fin de satisfacer estas diversas necesidades, la campaña de iScooter abarca múltiples categorías, incluyendo patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos infantiles. La gama destacada incluye los modelos W6, i9Ultra, F7 e EB1S, que ofrecen soluciones para estudiantes, personas que se desplazan al trabajo y familias.

El patinete eléctrico W6 se posiciona como una opción práctica para los desplazamientos urbanos diarios, combinando comodidad y facilidad de uso. El patinete eléctrico i9Ultra está dirigido a usuarios que buscan una mayor autonomía y un rendimiento equilibrado para los trayectos cotidianos. Para quienes prefieren una conducción más cómoda, el patinete eléctrico F7 ofrece una solución versátil con asiento, adecuada tanto para el uso diario como para recorridos de ocio. Para los usuarios que buscan una alternativa flexible para la movilidad urbana, la bicicleta eléctrica EB1S proporciona una opción ligera y plegable, ideal para los desplazamientos diarios.

Como parte de la campaña, los estudiantes seleccionados que completen la verificación de identidad a través de EDiU podrán recibir un 8% de descuento adicional en productos seleccionados. Además, los primeros 50 clientes que cumplan los requisitos tendrán la oportunidad de adquirir un paquete de accesorios para estudiantes con un 50% de descuento. Estos paquetes, disponibles por tiempo limitado, están sujetos a disponibilidad.

Aparte de las ofertas directas al consumidor, iScooter también presenta un Programa de Afiliación Estudiantil para ampliar su participación en las comunidades universitarias. Mediante colaboraciones con estudiantes creadores, grupos universitarios y socios relevantes, el programa busca conectar a más estudiantes con soluciones prácticas de movilidad eléctrica durante el regreso a clases.

Acerca de iScooter

Fundada en 2015, iScooter desarrolla soluciones de transporte personal inteligentes y sostenibles que abordan la congestión urbana y los desafíos ambientales. Contando con presencia en más de 30 países, la marca ofrece movilidad intuitiva y de cero emisiones a través de un diseño innovador y funciones centradas en el usuario, lo que permite desplazamientos más limpios y eficientes, así como experiencias de viaje adaptables para la vida cotidiana.

Si desea más información visite:

Página web: www.iscooterglobal.eu

Instagram: https://www.instagram.com/iscooter.eu/

YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videos

Facebook: https://www.facebook.com/iScooterEU

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