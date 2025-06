ISED inicia el periodo de matriculas con formación especializada para profesionales del sector

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de junio de 2025.- Cada año, miles de estudiantes se enfrentan a la dificultad de acceder a la formación reglada. Ya sea por no superar la EBAU o por la limitación de plazas disponibles, o porque su pasión y vocación están en los cursos de especialización profesional no oficiales. En este contexto, la formación no reglada se ha consolidado como una alternativa eficaz para adquirir competencias profesionales en menos tiempo y con un enfoque claramente orientado a la empleabilidad.

En relación con esto, el Instituto Superior de Estudios, ISED, inicia ahora su periodo de matrículas, ofreciendo una amplia oferta de programas diseñados para capacitar a profesionales en sectores de alta demanda. La institución combina metodologías prácticas con un enfoque flexible, adaptado a las necesidades de quienes buscan incorporarse rápidamente al mercado laboral o especializarse en nuevas áreas.

Formación adaptada a las necesidades del mercado

Los cursos de ISED están orientados a sectores con elevada empleabilidad y responden a la demanda real de las empresas. El centro pone un especial énfasis en áreas como veterinaria, quiromasaje, deporte y estética, que atraen a un perfil diverso de estudiantes interesados en desarrollar una carrera en el ámbito de la salud, el bienestar o los servicios personales.

El enfoque de ISED se basa en una combinación de teoría y práctica que permite a los alumnos adquirir no solo los conocimientos técnicos necesarios, sino también habilidades aplicadas directamente en entornos profesionales. Además, la oferta formativa se complementa con servicios de orientación laboral y colaboración con empresas del sector, facilitando así la inserción laboral de los titulados.

Una oportunidad formativa para perfiles diversos

La formación no reglada que ofrece ISED está dirigida tanto a jóvenes que no han podido acceder a la universidad como a profesionales en activo que desean actualizar sus competencias o reorientar su trayectoria profesional. La flexibilidad en la modalidad de estudio —presencial, semipresencial u online— permite que cada alumno adapte su formación a sus circunstancias personales y profesionales.

Con la apertura de su nuevo periodo de matrículas, ISED refuerza su compromiso con una educación accesible y de calidad. Los programas en veterinaria, quiromasaje, deporte y estética representan solo una parte de un catálogo diseñado para capacitar a profesionales preparados para afrontar los retos del mercado laboral actual.

