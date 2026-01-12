ISEEN y Centria Group se unen en el desarrollo de habilidades en IA para empresas - Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios

(Información remitida por la empresa firmante)

Panamá, 12 de enero.- La inteligencia artificial está reconfigurando la sociedad y el mundo del trabajo con una velocidad inédita: automatiza tareas, amplifica la productividad, transforma la relación con la información y redefine cómo se crean servicios, se toman decisiones y se compite en los mercados. Sin embargo, mientras la tecnología avanza, muchas organizaciones siguen incorporándola de forma fragmentada y reactiva, con iniciativas aisladas, ausencia de criterios comunes, poca gobernanza y brechas de habilidades entre equipos; el resultado es un rezago que no se explica por falta de herramientas, sino por falta de adopción ordenada, formación práctica y marcos institucionales que permitan integrar la IA de manera segura, consistente y útil en el trabajo cotidiano de los empleados.

El Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios (ISEEN) ha lanzado un proyecto pionero de formación corporativa en habilidades de Inteligencia Artificial (IA) para empleados, a través de un modelo integral orientado a resultados y diseñado para una adopción real, ética y medible dentro de las organizaciones. Este programa se articula gracias a la experiencia tecnológica de Centria Group, que durante años ha abordado proyectos de implementación tecnológica en compañías de Europa y América, habilitando mejoras sostenibles en productividad, calidad y toma de decisiones, con la IA como base.

En un contexto donde la IA avanza con rapidez y las empresas enfrentan el desafío de integrar nuevas herramientas sin comprometer la seguridad, la gobernanza y la confianza, ISEEN plantea un enfoque que trasciende la capacitación tradicional. Su modelo combina diseño curricular, estándares de evaluación y certificación, aprendizaje práctico basado en casos reales y mecanismos de acompañamiento que permiten que la organización no solo “aprenda IA”, sino que desarrolle competencias internas, establezca buenas prácticas y consolide una cultura de uso responsable.

“Las organizaciones no necesitan únicamente entrenamiento en herramientas; necesitan capacidades instaladas que se sostengan con el tiempo. Nuestro enfoque está diseñado para que la IA se incorpore al trabajo cotidiano con criterio, con gobernanza y con resultados verificables. Por eso integramos un marco académico riguroso con una metodología aplicada y un sistema de medición de impacto”, señaló Néstor Romero, director académico de ISEEN.

Un modelo corporativo que transforma conocimiento en operación

La formación corporativa en IA ha pasado de ser un tema de innovación a convertirse en una prioridad transversal. Sin embargo, muchas iniciativas fracasan por causas recurrentes: falta de claridad estratégica, ausencia de criterios comunes, brechas de competencias por roles, implementación desconectada del día a día, y una adopción que depende de esfuerzos individuales en lugar de procesos institucionalizados. Ante este escenario, ISEEN estructuró una propuesta que parte de una premisa central: la IA debe integrarse como capacidad organizacional, no como experimento aislado.

Este planteamiento reconoce que la IA, por sí sola, no resuelve problemas; lo que genera valor es la combinación de criterio humano, calidad de datos, procesos bien definidos y una gestión del cambio que habilite nuevos hábitos de trabajo. Por ello, el programa se concibe como una ruta por etapas, que avanza desde fundamentos hasta aplicación y escalamiento, con entregables que permanecen en la organización.

“El valor está en la articulación: enseñar IA con estándares y, al mismo tiempo, habilitar que los equipos la adopten de manera concreta. Esa combinación reduce la fricción, acelera la transferencia al puesto de trabajo y ayuda a que la organización implemente con criterios comunes”, añadió Néstor Romero.

Contacto

Emisor: Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios (ISEEN)

Contacto: Instituto Superior Europeo de Economía y Negocios (ISEEN)

Número de contacto: 507 69046602