(Información remitida por la empresa firmante)

- ISHIHARA SANGYO KAISHA renueva su identidad corporativa y presenta su nuevo eslogan: "Visión local, impacto global" - Arraigados en la comunidad, comprometidos con la creación de valor

OSAKA, Japón, 3 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (en adelante, "ISK" o "la compañía"), con sede en Osaka, Japón, anunció el 1 de abril la renovación de su identidad corporativa y el lanzamiento de su nuevo eslogan corporativo: "Visión local, impacto global". Esta iniciativa representa un hito clave en la transformación de la compañía hacia el logro de su visión a medio y largo plazo, Visión 2030. En adelante, todas las empresas del Grupo ISK implementarán la nueva marca para acelerar la consecución de dicha visión.

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Filosofía detrás del eslogan corporativo

"Visión local, impacto global" refleja las fortalezas y aspiraciones del Grupo ISK: el compromiso de seguir creando valor a través del poder de la química, transformando ideas en innovación y, finalmente, en impacto.

Las actividades comerciales del grupo están profundamente arraigadas en las comunidades y regiones donde opera. Esto incluye la participación local para atender las necesidades específicas de los mercados y los entornos regulatorios en diferentes países, la I+D que amplía los límites de la química, la fabricación que proporciona de forma fiable productos esenciales a la sociedad y la gestión de las instalaciones con un firme compromiso con la preservación del medio ambiente y la seguridad. La capacidad del Grupo ISK para crear valor surge de iniciativas locales en diversas regiones y ubicaciones. Este trabajo apoya valores sociales como la mejora de las condiciones de vida y la estabilización del suministro de alimentos.

El nuevo eslogan corporativo refleja cómo el grupo aúna el conocimiento y las perspectivas derivadas de estas diversas formas de vida locales y las canaliza como una fuerza unificada para generar valor que beneficie a toda la sociedad. Es una expresión concisa del compromiso del grupo de seguir avanzando en busca de un futuro mejor.

Para obtener más información sobre las marcas del Grupo ISK, visite: https://www.iskweb.co.jp/eng/brand/

Acerca del símbolo de marca

Como parte de esta renovación de marca, la compañía codificó formalmente el conocido logotipo ISK de su emblema como símbolo de marca que representa los valores e identidad de todo el grupo.

El diseño se inspira en la imagen de una bandera ondeando con energía y propósito, evocando una fuerza laboral comprometida y dinámica, y una organización con una presencia activa y segura en el mundo. El símbolo de marca servirá como representación visual coherente del Grupo ISK en todos los mercados. Junto con el nuevo eslogan corporativo, se utilizará para comunicar la dirección y los valores del grupo en diferentes países y regiones de manera multidimensional.

Imagen: Sistema de filosofía del Grupo ISK

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Bajo esta nueva imagen de marca, el Grupo ISK reafirma su compromiso de crear valor significativo y esencial para las personas y la sociedad, contribuyendo a mejores entornos de vida en todo el mundo mediante el poder de la tecnología química.

Acerca de Visión 2030

Visión 2030 es el marco de gestión de ISK para lograr un mayor valor corporativo y un crecimiento sostenible a través de la expansión de los negocios existentes y el desarrollo de otros nuevos. Se guía por la visión a largo plazo: Originalidad. Aceleración. Alcance Global. Transformando Vidas a Través del Poder de la Química.

Anunciado el 27 de mayo de 2024: Visión 2030, Fase II https://www.iskweb.co.jp/eng/ir/pdf/middle.pdf

Acerca de ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.

Fundada en 1920 y con sede en Osaka, Japón, ISK es un fabricante químico global con operaciones en una amplia gama de campos. La cartera de la compañía incluye agroquímicos respaldados por capacidades de I+D de primer nivel, materiales para componentes electrónicos utilizados en teléfonos inteligentes, ordenadores y otros dispositivos, dióxido de titanio para pinturas y plásticos, y productos farmacéuticos veterinarios. ISK continúa impulsando el desarrollo de nuevos productos tanto en química orgánica como inorgánica, al tiempo que busca el crecimiento en áreas de alto potencial, incluyendo soluciones ambientales, energía, biotecnología y TI.

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