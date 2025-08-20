(Información remitida por la empresa firmante)

- ISHIHARA SANGYO lanza "LUSHADE BLACK", un pigmento negro estructural de reflectancia ultrabaja que absorbe más del 99,0% de la luz visible

TOKIO, 20 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. ha establecido la producción a gran escala de LUSHADE BLACK, un pigmento negro de reflectancia ultrabaja que absorbe más del 99,0% de la luz visible, y ahora está lista para expandir sus ventas al mercado global.

LUSHADE BLACK es un pigmento negro estructural de reflectancia ultrabaja que absorbe más del 99,0 % de la luz visible.

Esta excepcional propiedad óptica ayuda a suprimir la luz difusa y mejora el aspecto de los dispositivos ópticos.

Además, su reflectividad infrarroja permite la formulación de recubrimientos negros que reflejan la luz infrarroja. Cuando se utiliza en recubrimientos, también ayuda a suprimir el aumento de la temperatura superficial.

LUSHADE BLACK es un pigmento negro de sulfuro de bismuto con una estructura superficial similar a las espinas de los erizos de mar.

Esta estructura permite que el pigmento absorba más del 99,0 % de la luz visible, lo que da como resultado un pigmento negro con una reflectancia extremadamente baja. Además, refleja la luz infrarroja, lo que lo hace adecuado para recubrimientos negros reflectantes de infrarrojos.

También suprime eficazmente el aumento de la temperatura superficial, lo que ayuda a reducir el calentamiento de la superficie recubierta. Con estas propiedades, se espera que LUSHADE BLACK encuentre aplicaciones en las siguientes áreas.

Recubrimiento negro para los bordes de lentes ópticasAprovecha su baja reflectancia para evitar la luz difusa y mejorar el rendimiento óptico.

Recubrimiento de baja reflectancia en el interior de los módulos de cámaraReduce los reflejos internos, lo que contribuye a obtener una calidad de imagen nítida y clara.

Recubrimientos negros reflectantes de infrarrojosAdecuados para su uso en recubrimientos negros reflectantes de infrarrojos para dispositivos basados en infrarrojos, como LiDAR, y para reducir el aumento de la temperatura de la superficie.

Se espera que LUSHADE BLACK se convierta en un material clave que respalde las tecnologías ópticas de próxima generación en una amplia gama de industrias.

Ya está disponible un sitio web dedicado al producto con información detallada. Sitio web del producto: https://www.iskweb.co.jp/eng/products/lushadeblack/

LUSHADE es una marca comercial registrada de ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. en Japón.

Perfil de la compañía

Nombre de la compañía: ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.Oficina principal: 1-2-1 Edobori, Nishi-ku, Osaka, JapónCreada: 1920Cotización: Mercado Prime de la Bolsa de Tokio (símbolo de cotización: 4028)Campos empresariales: Óxido de titanio, materiales funcionales, productos agroquímicos, productos farmacéuticos, productos para la salud animalPágina web empresarial: https://www.iskweb.co.jp/eng/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2753343/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2753344/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ishihara-sangyo-lanza-lushade-black-302533236.html