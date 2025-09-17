IShowSpeed redefine el streaming en vivo con una gira de 35 días, 24/7, impulsada por TVU Networks

(Información remitida por la empresa firmante)

MOUNTAIN VIEW, Calif., 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Millones de fans están presenciando mientras IShowSpeed se embarca en un desafío sin precedentes: una transmisión en vivo ininterrumpida de 35 días a través de Estados Unidos. Más que una gira, es un experimento revolucionario de transmisión que une la producción televisiva tradicional con la energía sin filtros de un YouTuber.

IShowSpeed (Darren Jason Watkins Jr.) es una de las personalidades más dinámicas del entretenimiento en línea. Conocido por su humor espontáneo y momentos virales, ha construido una base global de millones de seguidores en YouTube y Twitch. Sus transmisiones rompen récords de manera habitual, consolidándolo como referente de una nueva generación de creadores digitales.

Durante décadas, la televisión en vivo requirió camiones satelitales y enormes equipos con horarios rígidos. Speed está demostrando que esas barreras han desaparecido. Su transmisión transcontinental muestra la colisión de dos mundos mediáticos poderosos: la fiabilidad pulida de las grandes producciones y la imprevisibilidad cruda de los creadores digitales. Y en el centro de esta convergencia está TVU, no solo como transformador de medios en vivo, sino como el vínculo que hace posible este experimento.

"El tour de IShowSpeed es una carrera sin pausa, y cada día pone a prueba una tecnología que debe estar lista para cualquier cosa", dijo Josh Tucker, Jefe de Estrategia y Alianzas de Streaming en TVU Networks. "Durante años, la transmisión fue un intercambio unilateral, pero ahora TVU está construyendo las herramientas que la convierten en una conversación bidireccional que incluye a creadores como Speed."

El autobús en el que viaja se ha transformado en un centro de producción rodante, equipado con cámaras y potenciado por múltiples dispositivos TVU. Ya sea que Speed esté jugando dentro, saliendo a la calle o irrumpiendo en un evento, el show lo sigue sin interrupciones, capturando cada ángulo con el acabado de la TV pero la inmediatez de Twitch.

UnlimitedIRL también se ha unido a TVU en este ambicioso proyecto, aportando experiencia técnica y guía confiable para garantizar una transmisión continua y de alta calidad.

"Transmitir desde una ciudad nueva cada día sin interrupciones requiere la mezcla perfecta de hardware y software", dijo Taylor Webb, Director de Operaciones en UnlimitedIRL. "El ecosistema de TVU provee: combina la estabilidad de la televisión con la flexibilidad que requieren los creadores como Speed, haciendo posible llevar a cabo un livestream de 35 días sin pausas con un equipo reducido y calidad de primer nivel. Él quería la capacidad de transmitir sin parar —desde estadios y universidades en las ciudades más grandes de EE.UU. hasta las autopistas entre ellas— sin perder un segundo. Esto es algo que nunca habíamos visto antes, y está marcando un nuevo estándar de lo que puede ser el streaming en vivo."

Detrás de escena, las mochilas TVU RPS One IRLsostienen múltiples señales de cámara sincronizadas y estables, incluso mientras el autobús circula a toda velocidad por zonas remotas con poca conectividad. En la nube, TVU Producer gestiona el switching en vivo, las repeticiones, los gráficos y la colaboración de equipos globales, todo desde un navegador y en tiempo real. Y con el algoritmo de transmisión TVU ISX, que agrega Starlink con redes celulares 4G/5G, la transmisión está optimizada para capturar todo lo que suceda.

"Esta gira es un sueño, pero operarla sin parar requiere buen equipamiento", dijo Samuel I (Slipz), director técnico de Speed. "Con TVU estamos asegurados: tecnología sólida como roca, respaldo cuando lo necesitamos y la libertad de llevar el streaming más allá. Así es como Speed sigue rompiendo moldes y entregando momentos que los fans no se pueden perder."

En este nuevo universo híbrido, los roles están claros: IShowSpeed es el héroe que reescribe las reglas del entretenimiento en vivo, y TVU es su compañero, impulsando la historia tras bambalinas.

Acerca de IShowSpeed

IShowSpeed (Darren Watkins Jr.) es un streamer y entertainer global de 20 años con más de 148 millones de suscriptores y seguidores, y miles de millones de visualizaciones en todo el mundo. Nombrado por Rolling Stone como el Creador Más Influyente de 2025, ha combinado gaming, música, deportes y aventuras en la vida real en una de las plataformas de entretenimiento digital más influyentes y transformadoras de todos los tiempos. Visita www.youtube.com/IShowSpeed para ver transmisiones en vivo.

Acerca de TVU Networks

TVU Networks es un líder global en soluciones de video en vivo basadas en IP y en la nube, impulsando la radiodifusión, el streaming y la producción remota para noticias, deportes y entretenimiento. Confiado por organizaciones de medios en más de 100 países, el ecosistema galardonado de TVU habilita flujos de trabajo ágiles, escalables y rentables, en cualquier momento y lugar. Para más información, visita www.tvunetworks.com .

Acerca de UnlimitedIRL

UnlimitedIRL es líder en soluciones profesionales de streaming en vivo, trabajando con los principales creadores y marcas globales para producir las transmisiones más innovadoras en medios digitales. Desde su emblemática IRL Backpack hasta sistemas móviles y de eventos personalizados, UnlimitedIRL combina experiencia técnica con visión creativa para habilitar contenido en vivo innovador y de alta calidad en cualquier parte del mundo. Más información en www.unlimitedirl.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775302/photo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ishowspeed-redefine-el-streaming-en-vivo-con-una-gira-de-35-dias-247-impulsada-por-tvu-networks-302559313.html