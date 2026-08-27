Una isla de cine; Festivalito La Palma y la aventura de rodar en comunidad

Na isla de cine; Festivalito La Palma y la aventura de rodar en comunidad - FESTIVALITO LA PALMA

(Información remitida por la empresa firmante)

En La Palma, durante unos días, conviene tener cuidado antes de decir que sí. Puede que alguien te pregunte si prestas una casa para rodar una escena. Si tienes una furgoneta, una gallina, una abuela con carácter o una azotea con vistas. Puede que salgas a comprar pan y vuelvas habiendo formado parte de una película que, unas horas antes, ni siquiera existía.

En otro contexto parecería una locura. En el Festivalito La Palma es casi una tradición.

Desde 2002, este certamen ha convertido a la Isla Bonita en algo más que un escenario. Durante más de dos décadas, La Palma ha sido plató, escuela, refugio, laboratorio y punto de encuentro para cineastas que llegan desde distintos lugares del mundo con una cámara y ganas de contar historias.

Porque esa es, quizá, la gran rareza del Festivalito: aquí el cine no espera por grandes recursos. Se hace, se prueba y se comparte. Se escribe de madrugada, se rueda a contratiempo, se monta con sueño y se proyecta con el corazón todavía acelerado.

Su corazón es La Palma Rueda, el concurso de rodajes de cortometrajes exprés en el que los equipos reciben un lema secreto durante la inauguración y tienen apenas una semana para idear, rodar, editar y entregar un cortometraje. Una misma frase puede convertirse en comedia, drama, documental, thriller o experimento visual. La Palma pone el territorio. Los cineastas ponen la mirada.

Durante veinte ediciones, el Festivalito ha generado más de mil cortometrajes y ha atraído cada año a creadores, intérpretes, técnicos, estudiantes y amantes del cine de diferentes lugares del mundo.

Pero el Festivalito no se ha quedado quieto. Su XXI edición, que se celebrará del 11 al 19 de septiembre en El Paso, llega con una mirada especialmente significativa: poner en valor el cine hecho en Canarias.

Durante años, Canarias ha sido plató de muchas películas. Sus paisajes han servido para representar otros mundos, otras costas y otras geografías posibles. Pero ahora la conversación va más allá de la postal: no se trata sólo de cuántas producciones se ruedan en las Islas, sino de quién las cuenta, quién las produce, quién las interpreta y desde qué mirada se construyen.

En esa línea nace Cinerama Canarias, la nueva sección competitiva del Festivalito, que celebrará los Premios Cinerama Canarias, la primera gala que pone en valor el cine hecho en Canarias. La propuesta busca reconocer el cine vinculado al Archipiélago y ayudar a diferenciar entre el cine hecho en Canarias y el cine foráneo rodado en Canarias.

Entre las nominaciones destacan nombres de proyección nacional e internacional como Pedro Almodóvar, Gael García Bernal o Salva Reina, junto a intérpretes canarias como Kira Miró y Mónica López y cineastas canarios como Willy Ríos, Sara Sálamo, Jose Alayón o Arima León. También figuran películas como La Lucha, dentro de la producción canaria autóctona, y Fragmentos, dentro de la producción foránea vinculada a Canarias.

No se trata de levantar fronteras, sino de saber desde dónde hablamos. Una producción que rueda en las Islas puede generar empleo, proyección y actividad económica. Una película creada desde Canarias, con mirada, tejido y talento local, aporta además identidad, relato y representación. Ambas realidades forman parte del ecosistema audiovisual, pero no significan exactamente lo mismo.

El Festivalito La Palma no pretende competir con los grandes festivales en tamaño, alfombras o ruido mediático. Su fuerza está en otra parte: en recordar que el cine también puede ser urgente, imperfecto, colectivo y profundamente vivo. En demostrar que una isla pequeña puede convertirse, durante unos días, en un lugar enorme para contar historias.

Y en lanzar, edición tras edición, una invitación difícil de rechazar: cuidado con decir que sí en La Palma. Puede que acabes dentro de una película.

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