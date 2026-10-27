La Isla de las Estrellas, La Palma, recibe al comandante del Artemis II, Reid Wiseman

(Información remitida por la empresa firmante)

ISLAS CANARIAS, España, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Desde el sonido icónico de la legendaria guitarra Red Special de Sir Brian May y las extraordinarias voces de Andrea Bocelli y Sarah Brightman hasta los revolucionarios descubrimientos de científicos ganadores del Premio Nobel, desde los astronautas de Artemis II de la NASA preparándose para el regreso de la humanidad a la Luna hasta los históricos homenajes a Stephen Hawking y Jane Goodall, STARMUS VIII — La búsqueda de la verdad, sirvió como marco de reunión para una extraordinaria constelación de mentes científicas, músicos legendarios, exploradores y pensadores visionarios durante seis días inolvidables en las Islas Canarias.

Celebrada en Tenerife y La Palma del 17 al 22 de octubre de 2026, la octava edición de STARMUS logró transformar las islas en un escenario global para el descubrimiento científico, la excelencia artística y algunos de los debates más importantes que dan forma al futuro de la humanidad.

Fundada por medio del astrofísico y doctor Garik Israelian y el legendario guitarrista de Queen y astrofísico Sir Brian May, STARMUS demostró una vez más su singular capacidad para conectar ciencia, música y sociedad, acercando ideas científicas complejas al público a través de encuentros, actuaciones y experiencias compartidas extraordinarias.

En un extraordinario intercambio celebrado en La Palma con Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II a la Luna, el astrofísico y cofundador de Starmus, Garik Israelian, le preguntó cómo se sentía al estar en el Festival Starmus VIII en La Palma: "Cuando hace 15 años estábamos aquí con Neil Armstrong, Alexei Leonov, Jim Lovell, Charlie Hewitt, Buzz Aldrin, muchos científicos, Brian May...". El comandante Wiseman respondió: "Estoy aquí en La Palma y Alexei Leonov fue una de las primeras personas que habló conmigo antes de que se llevase a cabo mi lanzamiento a la Estación Espacial Internacional en el año 2014, y luego Jim Lovell nos envió un saludo cuando rodeamos la cara oculta de la Luna en 2014 con Artemis II... es algo increíble poder estar conectados a través de todos estos años".

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