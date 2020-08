ISLE 2020 brillará en la base de producción LED de Shenzhen, China

SHENZHEN, China, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- ISLE [http://en.isle.org.cn/], la International Large Screen Display, Audio-visual System, Signs and LED Exhibition, está lista para abrir el 31 de agosto, en Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), un nuevo lugar a sólo 7 kilómetros del Aeropuerto de Shenzhen.

Con una superficie de exposición de más de 100.000 metros cuadrados, más de 1600 expositores, ISLE 2020 cubre toda la cadena de suministro de la industria en pantalla grande, iluminación LED, sistema audiovisual, señales y LED.

"Shenzhen es una de las ciudades más innovadoras y la base de producción LED prominente en China. Para albergar el ISLE 2020 en el nuevo centro de exposiciones de esta ciudad, proporcionará a los compradores acceso a las mejores fábricas LED chinas, todo en 30 minutos en coche. ISLE tiene oportunidades de negocios, información e investigación en una plataforma de todo integrado," dijo Li Yingjie, director general de ISLE.

Lo más destacado de ISLE 2020

Nuevas zonas de exposición basadas en escenarios ISLE 2020 introducirá cinco áreas de visualización segmentadas, cada una de las cuales proporciona una solución basada en escenarios para productos como LED, audiovisuales y signos: mando de emergencia, audiovisual 5G, Campus futuros, 5G Smart Pole, Publicidad Inteligente, demostrando un ecosistema integral a los compradores a través de una experiencia inmersiva.

ISLE Online Showroom & All-Star Live ShowISLE Online Showroom es el canal creado para proporcionar 7X24h navegación de negocios en 12 categorías, 590 segmentos de mercado con decenas de miles de productos. Enlace ISLE Online Showroom:https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN [https://www.isle.org.cn/showroom?lang=EN]

ISLE All-Star Live Show ofrece transmisión en vivo del evento y sus principales expositores. Enlace ISLE 2020 Live Show:https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en [https://www.isle.org.cn/media/live?lang=en]

Lanzamiento de cientos de nuevos productos Los expositores expertos en tecnología estrenarán cientos de nuevos productos en ISLE 2020, incluyendo:

La pared LED de cristal de tamaño súper grande de SONY,

Nuevo modo LED UMini 0.9 & Upanels 0.7 de Unilumin,

Último sistema de videoconferencia 0.9mm COB LED & 0.6mm Micro-LED, 138-inch LEDHUB de Ledman, así como su marca Apexls Creative LED Display en forma de esfera, cúbica, triángulo o circular;

Pantalla 0.7mm--2.5mm flip chip Infinity 2.0 COB de Cedar, y iView Intelligent Touch Screen System;

Últimos productos IP based AV de Danacoid, pantalla de videoconferencia inteligente ALL IN ONE y plataforma de gestión, sistemas de control distribuido DM-IMX16.

Hongzhe Technology (agente en China de Samsung) mostrará el exhibidor comercial Samsung The Wall 0.84/1.26 flip chip micro LED, 8K 98-inch,

Los mejores foros industrialesMás de 30 foros y talleres industriales se llevarán a cabo durante ISLE 2020, incluyendo la mejor evaluación de productos de videoconferencia de China, organizada conjuntamente por el organizador de ISLE y la LED Display Application Branch of China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association.

