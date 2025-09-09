ISO y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anuncian una asociación estratégica para la publicación de norma

(Información remitida por la empresa firmante)

GINEBRA, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (Protocolo de GEI) –una iniciativa conjunta del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, por sus siglas en inglés)– han anunciado hoy una alianza histórica para armonizar sus actuales carteras de normas de gases de efecto invernadero (GEI) y desarrollar conjuntamente nuevas normas para la contabilidad y la elaboración de informes de emisiones de GEI.

Según el acuerdo, ISO y el Protocolo de GEI combinarán sus principales normas de GEI en normas internacionales armonizadas de marca compartida. Esto incluirá las normas de la familia ISO 1406X, junto con el Estándar Corporativo de Contabilidad y de Reporte del Protocolo de GEI, y su alcance 2 y alcance 3.

La cartera armonizada será un gran paso hacia una terminología global más común para la contabilidad de las emisiones, simplificando procesos para las empresas, aportando mayor coherencia para los legisladores y reduciendo la carga de medición y elaboración de informes para todos los usuarios.

A ISO le complace anunciar esta histórica alianza con el Protocolo de GEI, que materializa una ambición que va a permitir la cocreación y que dará como resultado una cartera armonizada de normas. Tanto ISO como el Protocolo de GEI comparten la visión de impulsar eficazmente la acción climática y simplificar el trabajo para todas las partes interesadas. Esta es una nueva era para el ámbito de la contabilidad del carbono y ambas organizaciones están encantadas de colaborar, comenta Sergio Mujica, Secretario General de ISO.

Nos complace enormemente anunciar este acuerdo histórico que aúna las fuerzas de ambas organizaciones. Resulta fundamental armonizar las normas de contabilidad de GEI a nivel corporativo, de producto y de proyecto. Con los usuarios como prioridad, esta asociación establece un nuevo mecanismo para la colaboración a largo plazo, lo que demuestra nuestro compromiso con la reducción de la complejidad en el ámbito de las normas internacionales y permite el desarrollo de los marcos básicos necesarios para llevar a cabo una acción climática significativa entre los distintos grupos de partes interesadas, subraya Geraldine Matchett, Presidenta del Comité Directivo del Protocolo de GEI.

Uno de los obstáculos para una acción climática eficaz es la fragmentación de las normas y políticas. Esta nueva asociación, que incluye un enfoque común y una cartera de normas con doble logotipo que abarca la contabilidad corporativa, de productos y de proyectos, se enfrenta a ese reto de armonizar las carteras existentes de normas de GEI y aportar una plataforma compartida para el desarrollo conjunto en el futuro.

Tanto las normas ISO como las del Protocolo de GEI han sido ampliamente adoptadas por organizaciones de todo el mundo. Los gobiernos utilizan la familia de normas ISO 1406X para la legislación y normativa y constituye la base de los marcos de elaboración de informes y verificación de GEI en muchos sectores. Las principales iniciativas de sostenibilidad y divulgación, entre ellas la Directiva de la UE relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD, por sus siglas en inglés), la Fundación IFRS/ISSB, la SEC de los EE. UU. y GRI utilizan las normas del Protocolo de GEI.

Al combinar las normas de la serie ISO 1406X y el conjunto de normas del Protocolo de GEI, la asociación aportará rigor técnico, pertinencia política y utilidad práctica a un conjunto único de normas.

Expertos de ambas organizaciones colaborarán ahora a través de un proceso técnico integrado, con el objetivo de ofrecer normas coherentes que satisfagan las necesidades de todos los usuarios y apoyen una descarbonización sólida y basada en la ciencia en todas las regiones, sectores y economías.

Más información sobre ISO en www.iso.org. Más información sobre el Protocolo de GEI en www.ghgprotocol.org.

Contact: Katie Clift, press@iso.org, +351 913 976 202

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iso-y-el-protocolo-de-gases-de-efecto-invernadero-gei-anuncian-una-asociacion-estrategica-para-la-publicacion-de-normas-mundiales-unificadas-de-contabilidad-de-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-302549817.html