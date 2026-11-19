(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Isomorphic Labs, una empresa centrada en la inteligencia artificial aplicada al diseño y desarrollo de fármacos, y MSD, nombre comercial de Merck & Co., Inc., con sede en Rahway, Nueva Jersey, EE.UU. han anunciado hoy una colaboración de investigación que combina el enfoque de inteligencia artificial de Isomorphic Labs para el descubrimiento de fármacos con los amplios recursos de datos propios de MSD y su profunda experiencia en el ámbito del descubrimiento.

Ambas compañías colaborarán en el descubrimiento de candidatos terapéuticos de moléculas pequeñas dirigidos a una diana oncológica de importancia estratégica.

Isomorphic Labs llevará a cabo predicciones in silico y proporcionará diseños moleculares mediante el uso de su motor propio de diseño de fármacos (IsoDDE), integrando conjuntos de datos exclusivos de alta calidad facilitados por MSD para los fines de esta colaboración. Por su parte, MSD se encargará del desarrollo preclínico y clínico, así como de la fabricación y comercialización de cualquier producto que resulte de esta colaboración.

Según los términos del acuerdo, Isomorphic Labs recibirá un pago inicial por parte de MSD y podrá optar a pagos adicionales supeditados al cumplimiento de hitos específicos en las áreas de investigación, desarrollo, regulación y comercialización, además de percibir regalías escalonadas sobre las ventas netas. Asimismo, Isomorphic Labs dispone de la opción de cofinanciar actividades de desarrollo a cambio de obtener regalías más elevadas.

"Gracias a esta colaboración con MSD, aplicaremos nuestro motor de diseño de fármacos líder a nivel mundial para lograr avances significativos en el descubrimiento de nuevos tratamientos", afirmó Sarah Skerratt, directora de investigación de Isomorphic Labs. "Al aprovechar la capacidad generativa y predictiva de IsoDDE para abordar este complejo programa, esta colaboración pone de relieve el compromiso compartido de ambas empresas con la innovación, en beneficio de los pacientes cuyas necesidades médicas aún no están cubiertas".

"La clave para aprovechar con éxito la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en la invención molecular reside en una estrecha coordinación entre el trabajo de laboratorio experimental y el trabajo de laboratorio computacional", señaló George Addona, vicepresidente sénior y director de Descubrimiento, Desarrollo Preclínico y Medicina Traslacional en MSD Research Laboratories.

"Al combinar las sólidas capacidades internas de datos y la experiencia en investigación de MSD con las potentes capacidades de modelado y computación de Isomorphic Labs, nuestro objetivo es identificar nuevas formas de diseñar y crear mejores candidatos con mayor rapidez".

La colaboración pone de relieve el poder transformador de aunar una IA avanzada, conjuntos de datos únicos y una trayectoria consolidada de liderazgo biofarmacéutico para acelerar el desarrollo de candidatos terapéuticos, abordando una biología compleja con una rapidez y precisión sin precedentes.

Acerca de Isomorphic Labs

Isomorphic Labs se fundó en 2021 con el objetivo de transformar el descubrimiento de fármacos mediante el poder de la inteligencia artificial, dando inicio a una nueva era de avances biomédicos. La empresa está dirigida por su consejero delegado, Sir Demis Hassabis, y su presidente, Max Jaderberg. Isomorphic Labs ha desarrollado un motor de diseño de fármacos (IsoDDE), líder a nivel mundial y agnóstico respecto a la modalidad terapéutica, el cual se basa en modelos fundamentales de inteligencia artificial. Este sistema computacional de diseño de fármacos ofrece la fidelidad predictiva necesaria para explorar sistemas biológicos novedosos con una precisión sin precedentes.

La empresa innova continuamente en la arquitectura de modelos y desarrolla capacidades de vanguardia para impulsar el diseño de fármacos. Isomorphic Labs tiene su sede en Londres y oficinas en Cambridge, Massachusetts y Lausana, Suiza. Isomorphic Labs impulsa una cartera de diseño de fármacos amplia y ambiciosa a través de programas en colaboración y programas internos propios. Para más información, visite www.isomorphiclabs.com y síganos en LinkedIn y X.

Acerca de MSD

En MSD, conocida como Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., EE.UU., en Estados Unidos y Canadá, nos une un propósito común: utilizamos el poder de la ciencia de vanguardia para salvar y mejorar vidas en todo el mundo. Durante más de 130 años, hemos brindado esperanza a la humanidad mediante el desarrollo de medicamentos y vacunas fundamentales. Aspiramos a ser la principal compañía biofarmacéutica centrada en la investigación a nivel mundial; hoy, nos encontramos a la vanguardia de la investigación para ofrecer soluciones de salud innovadoras que promueven la prevención y el tratamiento de enfermedades tanto en personas como en animales. Fomentamos una fuerza laboral global diversa e inclusiva, y operamos de manera responsable cada día para contribuir a un futuro seguro, sostenible y saludable para todas las personas y comunidades. Para obtener más información, visite www.msd.com y conéctese con nosotros a través de X (anteriormente Twitter), LinkedIn y YouTube.

Declaración sobre proyecciones futuras de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., EE.UU.

Este comunicado de prensa de Merck & Co., Inc., con sede en Rahway, Nueva Jersey, EE.UU. (la "compañía"), incluye "declaraciones prospectivas" conforme a las disposiciones de seguridadde la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Dichas declaraciones se basan en las convicciones y expectativas actuales de la dirección de la empresa y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. No existe garantía alguna de que los productos en fase de desarrollo obtengan las aprobaciones reglamentarias necesarias ni de que resulten comercialmente exitosos. Si las suposiciones subyacentes resultan ser inexactas, o si se materializan determinados riesgos o incertidumbres, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los expuestos en las declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, las condiciones generales del sector y la competencia; factores económicos generales, incluidas las fluctuaciones de los tipos de interés y de los tipos de cambio de divisas; el impacto de la regulación del sector farmacéutico y de la legislación sanitaria en Estados Unidos y a nivel internacional; las tendencias globales hacia la contención de los costes sanitarios; los avances tecnológicos, los nuevos productos y las patentes obtenidas por la competencia; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluida la obtención de la aprobación reglamentaria; la capacidad de la empresa para predecir con precisión las condiciones futuras del mercado; las dificultades o retrasos en la fabricación; la inestabilidad financiera de las economías internacionales y el riesgo soberano; la dependencia de la eficacia de las patentes de la empresa y de otras protecciones para sus productos innovadores; así como la exposición a litigios incluidos los relacionados con patentes y/o a medidas reglamentarias.

La empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o por cualquier otro motivo. Otros factores que podrían provocar que los resultados difieran sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas pueden consultarse en el Informe Anual (formulario 10-K) de la empresa correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, así como en otros documentos presentados por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), disponibles en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

Contacto para medios de Isomorphic Labs:press@isomorphiclabs.com

Contactos para medios de MSD:

Kimberly Petrillokimberly.petrillo@merck.com

Ned Ehrbarned.ehrbar@merck.com

Contactos para inversores de MSD:

Peter Dannenbaum(732) 594-1579

Steven Graziano(732) 594-1583

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