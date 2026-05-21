ISOTools cierra su gira internacional como referente del debate sobre normas ISO e IA

ISO NEXT 2026 cierra su gira internacional sobre normas ISO e IA - ISOTools

(Información remitida por la empresa firmante)

La gira ISO NEXT 2026, impulsada por ISOTools, ha recorrido ocho ciudades de Latinoamérica, congregando a cientos de profesionales para debatir cómo la inteligencia artificial y las nuevas versiones de ISO 9001 e ISO 14001 están redefiniendo la gestión empresarial. El tour, que arrancó online desde España y cerró en Querétaro, se ha consolidado como uno de los foros de referencia del año para abordar la próxima generación de normas de calidad y medio ambiente

Madrid, 21 de mayo de 2026.- La gira internacional ISO NEXT 2026, impulsada por ISOTools, bajó el telón en Querétaro tras varias semanas recorriendo Latinoamérica. Lo que arrancó como una sesión online desde España terminó convertido en uno de los foros más concurridos del año para hablar de la próxima generación de normas ISO: la actualización de la ISO 9001 con horizonte 2026, la reciente publicación de ISO 14001, y la evolución de ISO 19011 sobre auditorías.



Por el camino quedaron paradas en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, Cali, Santo Domingo, Medellín y, finalmente, Querétaro. Cientos de profesionales —directivos, auditores, responsables de calidad, consultores— pasaron por las jornadas con una pregunta de fondo bastante similar en todas las ciudades: cómo prepararse para un entorno donde la transformación digital y la inteligencia artificial empiezan a redefinir lo que significa "gestionar" una organización.



Una gira con un lema y un contexto

El tour se presentó bajo el lema "IA para descifrar las actualizaciones de ISO 9001:2026 e ISO 14001:2026", y desde el primer encuentro quedó claro que la idea no era quedarse en un análisis técnico. El planteamiento iba más allá: entender cómo las nuevas versiones afectarán al liderazgo, la sostenibilidad, la gestión del riesgo y, sobre todo, a la capacidad real de las empresas para adaptarse cuando el contexto cambia cada pocos meses.



En medio de la gira llegó un acontecimiento que terminó de darle peso a la conversación: en abril se publicó oficialmente la actualización de ISO 14001:2026. La nueva versión apuesta por una gestión ambiental más estratégica, resiliente y mejor integrada con el resto del sistema, y su salida confirmó algo que se venía repitiendo en cada sesión: las organizaciones que no empiecen a moverse ya, llegarán tarde.



Voces internacionales y casos reales

Uno de los aciertos de esta edición fue la diversidad de voces sobre el escenario. Certificadoras de primer nivel como ICONTEC, AENOR, TÜV NORD y Bureau Veritas, junto a otras entidades colaboradoras, aportaron una mirada práctica sobre los retos de la transición. A ellas se sumaron empresas y especialistas que compartieron casos reales: automatización documental, integración de sistemas, ejemplos de uso de IA para identificar requisitos legales o mejorar procesos concretos.



Cada ciudad tuvo su acento. En unas pesó más el debate sobre sostenibilidad, en otras la digitalización o la resiliencia organizacional. Medellín, Bogotá y Querétaro destacaron especialmente por la afluencia y por el nivel de las conversaciones, una señal de que la preocupación por entender estos cambios ha dejado de ser cosa solo del departamento de calidad.



Más que una actualización documental

Si algo dejó claro la gira es que las nuevas versiones no son un simple lavado de cara. Son, más bien, una invitación —o quizá un empujón— a evolucionar hacia sistemas de gestión más inteligentes, conectados y alineados con la estrategia de negocio, capaces de sostener decisiones en un terreno cada vez menos predecible.



La inteligencia artificial fue, como era de esperar, uno de los grandes ejes del debate. No tanto como promesa futurista, sino como herramienta ya disponible para optimizar procesos, apoyar la toma de decisiones y aliviar la carga regulatoria que muchas organizaciones soportan.



Desde ISOTools hicieron balance positivo de esta primera edición internacional, tanto por la participación como por el nivel técnico. Más allá de los números, la gira ha servido para abrir una conversación global sobre cómo las organizaciones deben afrontar una etapa marcada por la innovación, la sostenibilidad y la IA.



Con el cierre en Querétaro, ISO NEXT 2026 deja una idea bastante asentada: la llegada de ISO 14001:2026 y la inminente ISO 9001:2026 marcarán un antes y un después en la gestión empresarial. Y quien lo entienda pronto, jugará con ventaja.



Miguel Martín, CEO de ISOTools, valoró así el recorrido: "Esta gira ha confirmado algo que veníamos intuyendo: las organizaciones latinoamericanas están deseando liderar la conversación".

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