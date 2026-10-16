ISOTools-ESG Innova Group integra el cumplimiento del ENS y NIS2 en un único software

ISOTools-ESG Innova Group integra el cumplimiento del ENS y NIS2 - ISOTools-ESG Innova Group

(Información remitida por la empresa firmante)

ISOTools, el software de ESG Innova Group, centraliza el análisis de riesgos, los controles, las evidencias y la gestión de incidentes para que administraciones públicas, proveedores tecnológicos y entidades esenciales afronten el Esquema Nacional de Seguridad y la Directiva NIS2 desde un único sistema

Madrid, 16 de octubre de 2026.- La ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivo del departamento de TI. La Directiva (UE) 2022/2555, conocida como NIS2, y el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, sitúan la gestión del riesgo tecnológico en la agenda de la dirección y exigen a las organizaciones demostrar, con evidencias, que sus medidas de seguridad funcionan.

¿Qué exige cada marco?

El ENS es obligatorio para el sector público español y para las empresas privadas que le prestan servicios o soluciones tecnológicas. Clasifica los sistemas en categoría básica, media o alta y requiere un conjunto de medidas organizativas, operacionales y de protección, además de su verificación mediante autoevaluación o certificación.

NIS2 amplía el perímetro de la ciberseguridad obligatoria a sectores como energía, transporte, salud, agua, infraestructuras digitales, administración pública, fabricación o servicios postales, entre otros. Entre sus principales exigencias destacan la gestión de riesgos, la seguridad de la cadena de suministro, la notificación de incidentes significativos en plazos escalonados (alerta temprana en 24 horas, notificación en 72 horas e informe final en un mes) y la responsabilidad directa de los órganos de dirección. Las sanciones pueden alcanzar los 10 millones de euros o el 2 % de la facturación mundial para las entidades esenciales, y 7 millones o el 1,4 % para las importantes.

Un solo sistema para dos marcos que se solapan

ENS y NIS2 comparten buena parte de su lógica: análisis de riesgos, políticas de seguridad, roles y responsabilidades, control de proveedores, continuidad y respuesta ante incidentes. Gestionarlos con hojas de cálculo y documentos dispersos multiplica el trabajo y dificulta demostrar el cumplimiento ante auditores y autoridades.

ISOTools, la solución de software de ESG Innova Group, permite abordar ambos requisitos de forma integrada:

Análisis y tratamiento de riesgos sobre los activos de información, con trazabilidad de las decisiones.

Declaración de aplicabilidad y mapeo de controles , de modo que una misma medida puede evidenciar el cumplimiento de ENS, NIS2 e ISO/IEC 27001.

Gestión de incidentes con flujos de trabajo y registro de plazos que facilitan la notificación.

Gestión documental y de evidencias , con control de versiones y aprobaciones.

Auditorías internas, no conformidades y acciones correctivas , preparadas para la certificación.

Evaluación de proveedores , clave para la seguridad de la cadena de suministro que exige NIS2.

Cuadros de mando para que la dirección supervise el estado de la ciberseguridad, tal y como requiere la directiva.

Del cumplimiento puntual a la mejora continua

Para las organizaciones que ya cuentan con certificación ENS o ISO 27001, la plataforma permite reutilizar el trabajo realizado y cerrar la brecha con NIS2 sin empezar de cero. Para las que parten de cero, ofrece una estructura guiada que reduce los tiempos de implantación y convierte la ciberseguridad en un proceso de gestión continuo, no en un proyecto puntual ante una auditoría.

Acerca de ISOTools – ESG Innova Group

ISOTools es una de las líneas de negocio de ESG Innova Group especializada en software para la gestión de sistemas normalizados, cumplimiento normativo y excelencia empresarial. ESG Innova Group integra además ESGTools, GRCTools y HSETools entre su catálogo de soluciones tecnológicas.

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