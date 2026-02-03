ISX Financial EU PLC nombra a Andreas Artemiou director de riesgos

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU PLC (ISXX), una Institución de Dinero Electrónico (EMI) autorizada en el EEE y autorizada por el Banco Central de Chipre (BCC), anunció hoy el nombramiento de Andreas Artemiou como director de Riesgos (CRO). En este puesto, el Sr. Artemiou dirigirá la función de gestión de riesgos de ISXX, incluyendo el riesgo crediticio, el riesgo no financiero, el riesgo cibernético y la gestión de contracargos. El nombramiento de Artemiou está sujeto a la aprobación formal (no objeción) del BCC.

"Nos complace enormemente dar la bienvenida a Andreas Artemiou a ISXX como nuestro nuevo Director de Riesgos", declaró Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de ISXX. "Su amplia experiencia en banca, compromiso regulatorio y gestión de riesgos será muy valiosa para continuar expandiendo nuestro negocio, manteniendo los más altos estándares de disciplina de riesgos y cumplimiento normativo".

Como profesional de riesgos con amplia experiencia, Artemiou aporta un profundo conocimiento en riesgo crediticio, riesgo no financiero, gestión de capital y gobernanza de datos. Su trayectoria incluye liderar el desarrollo e implementación de estrategias, traducir los requisitos de supervisión y regulación en marcos prácticos, realizar pruebas de estrés y desarrollar análisis de riesgos, y apoyar a los equipos de primera línea en la implementación de prácticas eficaces de gestión de riesgos alineadas con los objetivos de negocio.

Artemiou aporta una amplia experiencia en liderazgo, habiendo sido miembro de los Comités Ejecutivos de AstroBank Public Company Limited y Cynergy Bank (antiguo Bank of Cyprus UK), además de ocupar altos cargos de liderazgo en Bank of Cyprus. En estos puestos, Artemiou participó activamente en la gestión general de los bancos, incluyendo la planificación y ejecución estratégica, las iniciativas de crecimiento empresarial y el impulso de la eficiencia operativa. También desempeñó un papel clave en la implicación de los empleados en la visión, la cultura y los objetivos empresariales de los bancos.

Como director de riesgos, Andreas Artemiou trabajará en estrecha colaboración con el Consejo de Administración, la dirección ejecutiva y las autoridades reguladoras para mejorar aún más el marco de gobernanza de riesgos de ISXX y respaldar el crecimiento a largo plazo.

"Me complace unirme a ISXX en una etapa tan importante de su desarrollo", afirmó Artemiou. "Una sólida gestión de riesgos es fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento a largo plazo. Espero con interés trabajar con el equipo directivo y el Consejo de Administración para seguir mejorando nuestro marco de gestión de riesgos y, al mismo tiempo, permitir que la empresa alcance sus objetivos estratégicos".

ISXX continúa invirtiendo en sus capacidades de gobernanza y liderazgo a medida que amplía su oferta de servicios financieros digitales. El nombramiento de Andreas Artemiou como director de riesgos refuerza el compromiso de la compañía con una sólida gestión de riesgos, un riguroso cumplimiento normativo y una estabilidad a largo plazo.

Acerca deISX Financial EU plc es una empresa líder en tecnología bancaria que aprovecha su propia tecnología para ofrecer servicios financieros a medida a empresas del Espacio Económico Europeo y el Reino Unido. Su plataforma e infraestructura de pagos unificadas proporciona a las empresas capacidades integrales de banca transaccional, pagos A2A, divisas, remesas y procesamiento de pagos.

Sitio web: www.isx.financial

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5749675/ISX_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-nombra-a-andreas-artemiou-director-de-riesgos-302677920.html