ISX Financial EU Plc ha obtenido acceso T2 (RTGS) a través de los bancos centrales

ISXX puede gestionar su propia liquidez directamente en los bancos centrales del Eurosistema

Independencia operativa y capacidades transfronterizas para pagos SWIFT

Próxima conexión a TIPS para transferencias multidivisa en SEK y DKK

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc (ISXX), una entidad de dinero electrónico (EMI) autorizada por el EEE, se complace en anunciar que ha sido autorizada por su regulador nacional, el Banco Central de Chipre (CBC), para acceder a T2, la plataforma de liquidación bruta en tiempo real (RTGS) del Eurosistema, de conformidad con el artículo 35A de la Ley de prestación y uso de servicios de pago y acceso a sistemas de pago de 2018 a 2025 (31(I)/2018).

Esta autorización sitúa a la empresa a la vanguardia de los participantes no bancarios y le permite comunicarse directamente con la plataforma RTGS del Eurosistema. Además, le permite procesar pagos transfronterizos de alto valor, independientemente de la necesidad de contar con un banco patrocinador, como suelen exigir las entidades de dinero electrónico y de pago. Los acontecimientos mencionados ponen de relieve la solidez del sistema de pagos y la profundidad de los productos de ISXX.

Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de ISXX, comentó lo siguiente sobre la reciente autorización: Ser un participante directo en el sistema RTGS T2 nos aporta una mayor credibilidad y confianza por parte de las contrapartes, además de reducir el riesgo operativo y ampliar la gama de productos que podemos ofrecer a nuestros clientes.

El acceso a T2 permite a ISXX gestionar su propio fondo de liquidez directamente en sus cuentas del banco central y mejora aún más las operaciones de ISXX sin depender de bancos patrocinadores externos para gestionar los movimientos de liquidez en su nombre.

El acceso a T2 también permite a ISXX controlar y gestionar sus propios pagos SWIFT a través de su propia infraestructura de operaciones transfronterizas. ISXX pronto podrá enviar y recibir pagos en euros (€) a y desde otras instituciones financieras conectadas directa e indirectamente con bancos centrales de todo el mundo, sin depender de la infraestructura SWIFT/BIC de un banco patrocinador. De este modo, la empresa refuerza su participación en las redes de corresponsales globales, además de contar con capacidades transfronterizas.

La integración directa con T2 proporciona a la empresa acceso futuro al mecanismo de intercambio de divisas TARGET Instant Payment Settlement (TIPS), lo que le permitirá en el futuro liquidar pagos instantáneos entre el euro (€), la corona danesa (DKK) y la corona sueca (SEK) directamente a través de los respectivos bancos centrales, en lugar de a través de bancos corresponsales. TIPS reducirá los costes, mejorará enormemente la velocidad de liquidación y reducirá el riesgo de contraparte.

Mientras tanto, la empresa ya se ha integrado en el Banco (Central) de Letonia y entrará en funcionamiento de forma inminente, y está ultimando su conectividad con el Banco (Central) de Lituania para permitir la diversidad de rutas y la redundancia de los sistemas. Esto tendrá un impacto positivo en los ingresos a corto plazo.

Acerca de ISX Financial EU Plc

Con sede en Nicosia, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) es una empresa líder en tecnología bancaria del EEE autorizada como entidad de dinero electrónico por el Banco Central de Chipre y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.

El consejero delegado de ISXX, Nikogiannis (Nickolas John) Karantzis, cuenta con más de 30 años de amplia experiencia en el sector, 20 de los cuales, en empresas digitales seguras, incluyendo telecomunicaciones, IPTV, pagos y dinero electrónico. Karantzis es licenciado en Ingeniería, Derecho y Empresa, es abogado registrado en propiedad intelectual en Trans Tasman y miembro de Engineers Australia.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5558726/ISX_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-ha-obtenido-acceso-t2-rtgs-a-traves-de-los-bancos-centrales-302583132.html