ISX Financial EU Plc sale de la Bolsa Nacional de Valores de Australia (NSX Ltd)

(Información remitida por la empresa firmante)

NICOSIA, Chipre, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc ("ISXX") anuncia que ha recibido 5.556.608,72 dólares australianos en fondos electrónicos compensados relacionados con su participación del 27,595 % en NSX Ltd. La liquidación de la contraprestación de capital se completó a finales de la semana pasada.

Además de la contraprestación en acciones mencionada anteriormente, ISXX ha recibido los intereses acordados hasta la fecha, así como las comisiones de reestructuración y constitución por un total de 3.014.438,14 dólares australianos, asociados a la reestructuración del préstamo de dos bonos convertibles otorgados a NSX Ltd.

La venta de acciones se realizó mediante un acuerdo de compraventa para la adquisición del 100 % de NSX Ltd por CNSX Global Markets Inc. ("CNSX Group"), la matriz de la Bolsa de Valores de Canadá ("CSE"). La oferta consistió en una contraprestación en efectivo de 0,04 dólares australianos por acción ordinaria totalmente desembolsada.

El cierre de la venta de acciones, en virtud de un acuerdo de compraventa, se produce tras el cumplimiento de todas las condiciones necesarias, incluyendo la aprobación de los accionistas de NSX, la finalización de la financiación y la recepción de las aprobaciones de ASIC y de los tribunales. Los accionistas de NSX apoyaron la transacción por una mayoría abrumadora, con un 94,78 % de votos a favor. ISXX ya no posee ninguna participación en el capital de NSX Ltd.

Además de la venta de acciones, los anteriores contratos de préstamo convertible de ISXX, extendidos a la NSX, han sido reemplazados por dos nuevas líneas de crédito a plazo sénior, cada una prorrogada un año más allá de sus fechas de vencimiento originales. Con la estructura revisada, se han eliminado todas las características de conversión y los préstamos ahora tienen una tasa de interés anual fija del 18 %.

ISXX espera que ambas líneas de crédito sigan funcionando hasta sus vencimientos extendidos en agosto de 2027 y enero de 2028, a menos que NSX opte por reembolsarlas antes según las nuevas disposiciones contractuales. Si NSX opta por el reembolso anticipado, ISXX se beneficia de una cláusula de compensación total, que garantiza que ISXX reciba el valor económico descontado total de los intereses hasta las fechas de vencimiento originales, protegiendo así el perfil de rentabilidad.

Con base en las condiciones revisadas, y asumiendo que no se produzca ningún reembolso anticipado, ISXX espera recibir aproximadamente 5,14 millones de dólares australianos adicionales en capital e intereses durante la vigencia de las dos nuevas líneas de crédito.

Nikogiannis Karantzis, consejero delegado de ISX Financial EU Plc, comentó: "En nombre de ISXX, deseamos a la NSX y a sus nuevos propietarios, la CNSX, lo mejor en su nueva aventura australiana.La desinversión de NSX permite a ISXX centrarse en sus operaciones principales y su crecimiento en el hemisferio norte. Se espera que la desinversión y la reestructuración del préstamo aporten un total de 13,8 millones de dólares australianos al balance general de ISXX una vez finalizada, lo que proporcionará capital regulatorio complementario para la expansión a nuevos mercados y servicios para nuevas licencias, además de financiación para futuras adquisiciones.

La Bolsa Nacional de Valores de Australia es una filial propiedad al 100 % de NSX Ltd y es un operador de mercado de nivel 1 con licencia regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC). ISXX ha sido beneficiario efectivo de la Bolsa Nacional de Valores de Australia regulada por la ASIC, a través de su empresa matriz, NSX Ltd, desde principios de 2020. Karantzis fue consejero delegado de NSX Ltd desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022.

NSX Ltd y Clearpay, filial de ISXX, lanzaron en 2021 un sistema de compensación de valores basado en blockchain, de conformidad con los requisitos de la ASIC. Este sistema, denominado Sistema de Subregistro de Intercambio Digital (DESS), es operado por ClearPay y está diseñado para modernizar la compensación y la liquidación mediante la creación de una nueva plataforma de Entrega contra Pago (DvP) que eventualmente reemplazará los sistemas convencionales de compensación y liquidación. DESS tiene próximas aplicaciones en la acuñación y quema de monedas estables, que ISXX explorará en conexión con sus sistemas de procesamiento de moneda fiduciaria. ISXX continúa prestando servicios de TI a NSX en apoyo de DESS.

Acerca de ISX Financial EU Plc

Con sede en Nicosia, ISX Financial EU Plc (ISXX, LEI: 213800NGHVYL5PFZI692) es una empresa líder en tecnología bancaria del EEE, autorizada como Institución de Dinero Electrónico por el Banco Central de Chipre y regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera.

Para consultar los últimos anuncios y medios de comunicación de la empresa, visite nuestra página de Relaciones con Inversores: https://www.isx.financial/investors.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2777431/5639368/ISX_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/isx-financial-eu-plc-sale-de-la-bolsa-nacional-de-valores-de-australia-nsx-ltd-302625470.html