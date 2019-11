COMUNICADO: Italian Exhibition Group: Desde Italia, los International Artisan Confectionery Business

Publicado 28/11/2019 13:07:54 CET

RIMINI, Italia, 28 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- España, Alemania y Francia serán los países mejor representados en SIGEP, el show internacional de artesanos de heladería, pastelería, repostería y café organizado por medio de Italian Exhibition Group (IEG) en Italia, en el Rimini Expo Centre del 18 al 22 de enero de 2020 junto a A.B. Tech Expo, exhibidor de tecnología y productos para repostería. Pese a ello, el porcentaje de exhibidores internacionales, igual a un 20%, y con marcas extranjeras procedentes de más de 30 países, está aumentando cada vez más frente a las diferentes naciones de origen, lo que produce ferias comerciales en las que los negocios, formación internacional y superior se hacen con el escenario central.

SIGEP 2020 proporcionará también más espacio para las reuniones de negocios internacionales con los principales mercados. Y con el interés de las asociaciones extranjeras siendo cada vez mayor. De hecho, gracias a la 9(th )Gelato World Cup, la competición mundial más importante para heladeros artesanos con México, Singapur, Malasia, Japón, Alemania, Italia, Francia, España, Polonia, Argentina, Colombia y Hungría formando parte, SIGEP puede presumir de tener colaboraciones con la Confédération Nationale des Glaciers de Francia, Anhcea - Asociación nacional de heladeros artesanos (España), Afadhya - Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Argentina), Uniteis - Associazione dei Gelatieri Italiani de Alemania y la Singapore Pastry Alliance.

La edición de 2020 será testigo de la vuelta de The Star of Sugar, una competición única y espectacular que implica la creación de esculturas de azúcar espléndidas, además de Bread in the City - International Bakery Contest, que ya se encuentra en su cuarta edición y que dispone de 8 equipos luchando por la victoria: Holanda, España; Perú, Japón, China, Suiza, Alemania y Taiwán. Y lo que es más importante, también estarán la Russian Ice Cream Association, que agrupa a los productores de helados industriales de Rusia, junto a la asociación de propietarios de restaurantes de Quebec (ARQ - Association Restaurant Quèbec).

En relación al café, también asistirá la SCA, Specialty Coffee Association (asociación que, en los últimos tres años, ha reunido a las asociaciones SCAA de Europa y América).

Gracias a la ITA-Italian Trade Agency, SIGEP en Rimini, dará la bienvenida a las delegaciones de compradores internacionales del Sureste de Asia, Emiratos Árabes Unidos, Norte de África y toda el África Sub-Sahariana, Estados Unidos y varios países de Suramérica. Se activarán además acciones complementarias por medio de la red de asesoramiento regional de IEG en La India, el Norte de África, el Sur de África, Centroamérica y Sudamérica, el Sudeste de Asia y varios mercados de Europa, como Gran Bretaña, Alemania y los países del Benelux, España, Polonia, Rusia y las repúblicas CIS.

