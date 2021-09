ITEP Formación, la FP con 80% de empleabilidad

La transición del aula de FP al mundo laboral puede ser más sencilla gracias a metodologías como el Método ILE. La Inserción Laboral Efectiva es una forma de hacer útil para más del 80% de alumnos en ITEP

Es cada vez más evidente la relación entre FP e inserción laboral. Ciclos Formativos cada vez más orientados al empleo y a la consecución de ese primer trabajo en el caso de los más jóvenes. “El 100% de los alumnos realiza prácticas en empresas mediante el módulo de Formación en Centros de Trabajo”, explican desde el centro de Formación Profesional ITEP. Esta es una muy buena fórmula de inserción laboral inicial de la que luego pueden surgir contrataciones estables. En el caso de ITEP cabe destacar que la inserción laboral de ex alumnos se sitúa en el 80,39% alcanzado durante el último curso académico.



El Método de Inserción Laboral Efectiva (ILE) se creó como forma de trabajo basada en la orientación y acceso a la inserción laboral de aquellos alumnos que acababan su formación en ITEP provenientes tanto de Grados Superiores como de Grados Medios. Todo ello independientemente de si han seguido el itinerario presencial o han optado por la FP a distancia que desarrolla el centro.



Gracias al Método ILE, se cuenta con una bolsa de empleo propia en la que se pone en contacto a profesionales recién formados, en una FP completamente oficial, con empresas que requieren de trabajadores bien preparados. Para ello, el departamento de profesionales que conforman el Método ILE ofrecen servicios como el desarrollo y dominio de herramientas básicas de búsqueda de trabajo o el asesoramiento a empresas, para ajustar el perfil de la demanda de empleo de las mismas, de modo que se adapten a las características de los profesionales que salen de las aulas de Formación Profesional de ITEP.



La formación complementaria para la búsqueda activa de empleo es otro pilar fundamental de esta metodología. La realización de acciones formativas es otro foco en el que se pone mucho esfuerzo desde este departamento. La creación de talleres para desarrollar determinadas habilidades de los ex alumnos se combinan con programas de especialización donde se persigue la ampliación y perfeccionamiento de los conocimientos necesarios para el desempeño profesional.



El Método ILE es un gran punto de encuentro entre agentes empresariales, portales de empleo y los propios ex alumnos de ITEP. Mediante utilidades como los foros de empleabilidad y los observatorios ocupacionales se trabaja por mantener, a las entidades emisoras de ofertas de empleo, informadas de la realización de éstos desde el portal web específico del Método ILE. También es este departamento el que coordina las visitas a ITEP de ex alumnos convertidos ya en trabajadores activos para el incentivo de alumnos y la difusión de casos de éxito de inserción laboral efectiva.



El Método ILE es una iniciativa valorada muy positivamente entre los usuarios (4,05 sobre 5 en el curso 2019-2020) que se establece como un puente efectivo entre las aulas y el mundo laboral. Con más motivo aún, a día de hoy, puesto que una nueva Ley de la FP acaba de entrar en vigor.







