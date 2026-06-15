La ITF y Tennis-Point renuevan su colaboración global

Equipamiento de tenis de Tennis-Point: calidad y variedad - Tennis-Point

(Información remitida por la empresa firmante)

La prolongación de la colaboración refuerza el compromiso con la comunidad tenística mundial

Herzebrock-Clarholz, 15 de junio de 2026 (News Aktuell).- La Federación Internacional de Tenis (ITF) y Tennis-Point han anunciado hoy la renovación de su colaboración global con vistas a seguir ampliando el acceso a material de tenis de alta calidad para los jugadores de todo el mundo. En virtud del acuerdo renovado, Tennis-Point seguirá siendo a nivel mundial el socio comercial oficial online de equipamiento de tenis de la ITF.

Desde el inicio de la colaboración, Tennis-Point ha proporcionado acceso exclusivo a material de tenis de alta calidad a través de la tienda ITF x Tennis-Point ofreciendo ventajas y descuentos exclusivos a todos los jugadores con IPIN. La ampliación de la colaboración reforzará aún más estas ofertas y garantizará el acceso continuo a una amplia gama de productos como ropa, calzado, raquetas, cordajes, bolsas y pelotas.

El presidente de la ITF declaró:

Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con Tennis-Point tras una colaboración tan exitosa. En los últimos años, este trabajo conjunto ha aportado numerosos beneficios tangibles a la comunidad tenística mundial contribuyendo a hacer más accesible el equipamiento esencial. Mientras seguimos trabajando con nuestros 214 países miembros en aras del crecimiento y el desarrollo del tenis en todo el mundo, este tipo de colaboraciones juegan un papel clave a la hora de apoyar a los jugadores y a las distintas instancias en todos los niveles del deporte. Agradecemos profundamente a Tennis-Point su compromiso continuo con nuestra misión.

Andreas Otto, CEO de Tennis-Point, añadió:

Estamos muy orgullosos de continuar nuestro camino de la mano de la Federación Internacional de Tenis. Esta colaboración ha demostrado solidez y un gran impacto aportando un valor real a los jugadores de la ITF, a las asociaciones nacionales y a los torneos de todo el mundo. Al renovar este acuerdo, reforzamos nuestra visión compartida de que el tenis debe ser un deporte más accesible y sostenible. Esperamos avanzar sobre la base del éxito logrado hasta ahora y continuar prestando apoyo a la comunidad mundial del tenis junto con la ITF.

Los jugadores seguirán accediendo a la tienda ITF x Tennis-Point a través de su cuenta IPIN y beneficiándose de condiciones exclusivas adaptadas a las necesidades del ecosistema internacional del tenis.

Acerca de Tennis Point

Tennis Point es uno de los principales especialistas omnicanal de Europa en deportes de raqueta y running. Bajo las marcas Tennis Point, Padel Point y Running Point, la empresa ofrece equipamiento, ropa y accesorios para todos los niveles. Tennis Point gestiona tiendas web a nivel internacional, así como unas treinta tiendas físicas en varios países europeos. La empresa tiene su sede en Herzebrock-Clarholz (Alemania).

Contacto de prensa

Katarina Kossyk

Tennis‑Point Europe GmbH

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